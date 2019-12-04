İranlı ekonomist Cemşidi: "Benzin zammının nedeni bütçe açığı"

İSTANBUL (AA) - OMİD SHAMİZİ - İranlı ekonomist Navid Cemşidi, Tahran yönetiminin halkın tepkisine yol açan ve sokak gösterilerine neden olan benzin zammı kararını bütçedeki açığı kapatmak için aldığını ancak süreci doğru yönetemediğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Cemşidi, iki hafta önce ülkede yoğun protestolara neden olan yüzde 300'lük benzin zammı kararı ve sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyuna bilgi verilmeksizin benzine bir gecede üç kat zam yapıldığını belirten Cemşidi, "Benzine yapılan zammı, bütçe açığını dikkate alarak yorumlayabiliriz. Geçmişte de bütçe açığı vardı ancak bu sefer tavan yaptı. Devlette para kalmadı." dedi.

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Tahran yönetiminin bütçe açığını önceleri banknot basıp, kur piyasasına müdahale ederek bir miktar da olsa kapattığını kaydeden Cemşidi, ancak bu sefer bütçedeki açığın kapatılmasında bu yolların fayda sağlamadığını ifade etti.

Cemşidi, "Hükümet temel tüketim maddelerine zam yaparak ve vergileri arttırarak bütçe açığını halkın cebinden karşılamaya çalışıyor. Benzin zammı da bu amaçla yapıldı." diye konuştu.