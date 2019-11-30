İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi’nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil zanlısının da bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

\u0130ranl\u0131 eski \u0130stihbarat g\u00f6revlisi Mesut Mevlevi\u2019nin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesine ili\u015fkin aralar\u0131nda katil zanl\u0131s\u0131n\u0131n da bulundu\u011fu 11 \u015f\u00fcpheli adliyeye sevk edildi.PARTNER'E\u015fim banyo yapm\u0131yor' diyerek bo\u015fanmak istedi! Ger\u00e7ek \u015foke ettiApseli di\u015f \u00e7ekimi sonucu \u00f6len Durmu\u015f Ay'\u0131n cenazesi topra\u011fa verildiSabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131'nda hareketli anlar
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