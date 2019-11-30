İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi’nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil zanlısının da bulunduğu 11 şüpheliden 7’si tutuklama, 4’ü adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

\u0130ranl\u0131 eski istihbarat g\u00f6revlisi Mesut Mevlevi\u2019nin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesine ili\u015fkin aralar\u0131nda katil zanl\u0131s\u0131n\u0131n da bulundu\u011fu 11 \u015f\u00fcpheliden 7\u2019si tutuklama, 4\u2019\u00fc adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.PARTNER'E\u015fim banyo yapm\u0131yor' diyerek bo\u015fanmak istedi! Ger\u00e7ek \u015foke ettiSamsun Atat\u00fcrk Sa\u011fl\u0131k Meslek Lisesi Mezunlar\u0131 Derne\u011fi etkinlik d\u00fczenlediDemir korkuluklara s\u0131k\u0131\u015fan yavru k\u00f6pe\u011fi itfaiye kurtard\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum