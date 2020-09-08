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İranlı feminist Şariatmedari'nin Denizli'de gözaltına alınması sonrası İran'a iade edilmemesi için çağrı yapılıyor

08.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

İranlı feminist hak savunucusu ve zorunlu örtünme karşıtı Meryem Şariatmedari, Denizli'de gözaltına alındı.

İranlı feminist Şariatmedari'nin Denizli'de gözaltına alınması sonrası İran'a iade edilmemesi için çağrı yapılıyor

İranlı feminist ve zorunlu örtünme karşıtı Meryem Şariatmedari, Denizli'de gözaltına alındı.

Şariatmedari polis aracının içinde çektiği videoda, "Bunun bir sebebi yok. İsmim sistemde yer alıyor ama kontrol etmeyi reddediyorlar. Sınır dışı amaçlı olarak sebepsiz yere birkaç kişiyi seçtiler. Sadece bu haberi paylaşmanızı istiyorum. Bana ancak bunu paylaşarak yardım edebilirsiniz. Şu anda Denizli'deyim." şeklinde yardım çağrısı yaptı.

32 yaşındaki Şariatmedari'nin İran'a iade edilmek üzere gözaltına alındığı öne sürüldü.

https://twitter.com/Peyman\_Aref/status/1303062211322155016?s=20

Gazeteci Peyman Aref ise Şariatmedari'nin Aydın geri gönderme merkezine sevk edildiğini iddia etti.

İnkılap Caddesi Kızları isimli hareketin üyelerinden olduğu ifade edilen Şariatmedari, 2018 yılında Tahran Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi olarak okuduğu dönemde zorunlu örtünme karşıtı bir protestoya katıldığı için tutuklanmıştı.

Bir polisin, Şariatmedari'yi çıktığı bir platform üzerinden ittiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İran'da Demokrasi için Ulusal Birlik isimli İranlı ABD'lilerin kurduğu bir örgüte ait hesaptan yapılan paylaşımda, Şariatmedari'nin sınır dışı edilmekle karşı karşıya olduğu, İran'a iade edilmesi halinde idam tehlikesi içinde olduğu belirtildi.

https://twitter.com/NUFDIran/status/1303059575587975170?s=20

Türkiye'deki kadın örgütleri ve kadın hakları savunucuları da Şariatmedari'nin İran'a iade edilmemesi için paylaşımlarda bulunuyor.

https://twitter.com/HudaKaya777/status/1303221311695716353?s=20

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