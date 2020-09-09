İranlı firari hakimin ölüm görüntüleri Tahran’a gönderildi

Tahran Başsavcısı Ali İlyasi, İranlı firari hakim Golam Rıza Mansuri’nin Romanya’daki şüpheli ölümüne ilişkin görüntülerin Tahran’a gönderildiğini söyledi.

Tahran Başsavcısı Ali İlyasi yaptığı açıklamada, İranlı hakimin ölümüne ilişkin adli tıp makamlarının inceleme yaptıklarını belirterek, “Romanya, Mansuri’nin şüpheli ölümüne ilişkin görüntüleri Tahran’a gönderdi” ifadesini kullandı. Romanya makamlarının Mansuri’nin ölümünü intihar şeklinde gördüklerini belirten İlyasi, “Romanya yazılı olarak Mansuri’nin intihar ettiğini İran’a bildirdi. Biz de gerekli incelemeleri yapıyoruz” dedi. İran Yargı sisteminde başlatılan yolsuzluk operasyonları sonucunda ülkeden kaçan İranlı hakim Golam Rıza Mansuri’nin cesedi, 18 Haziran tarihinde Romanya’da kaldığı otelde bulunmuştu.

Romanya, İranlı firari hakimin ölümüne ilişkin yayımladığı ilk raporda, Mansuri’nin intihar ettiğini belirtmişti.

