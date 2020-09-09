HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İranlı firari hakimin ölüm görüntüleri Tahran’a gönderildi

İranlı firari hakimin ölüm görüntüleri Tahran’a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Tahran Başsavcısı Ali İlyasi, İranlı firari hakim Golam Rıza Mansuri’nin Romanya’daki şüpheli ölümüne ilişkin görüntülerin Tahran’a gönderildiğini söyledi.Tahran Başsavcısı Ali İlyasi yaptığı açıklamada, İranlı hakimin ölümüne ilişkin adli tıp makamlarının inceleme yaptıklarını belirterek, “Romanya, Mansuri’nin şüpheli ölümüne ilişkin görüntüleri Tahran’a gönderdi” ifadesini kullandı.

Tahran Başsavcısı Ali İlyasi, İranlı firari hakim Golam Rıza Mansuri’nin Romanya’daki şüpheli ölümüne ilişkin görüntülerin Tahran’a gönderildiğini söyledi.
Tahran Başsavcısı Ali İlyasi yaptığı açıklamada, İranlı hakimin ölümüne ilişkin adli tıp makamlarının inceleme yaptıklarını belirterek, “Romanya, Mansuri’nin şüpheli ölümüne ilişkin görüntüleri Tahran’a gönderdi” ifadesini kullandı. Romanya makamlarının Mansuri’nin ölümünü intihar şeklinde gördüklerini belirten İlyasi, “Romanya yazılı olarak Mansuri’nin intihar ettiğini İran’a bildirdi. Biz de gerekli incelemeleri yapıyoruz” dedi. İran Yargı sisteminde başlatılan yolsuzluk operasyonları sonucunda ülkeden kaçan İranlı hakim Golam Rıza Mansuri’nin cesedi, 18 Haziran tarihinde Romanya’da kaldığı otelde bulunmuştu.
Romanya, İranlı firari hakimin ölümüne ilişkin yayımladığı ilk raporda, Mansuri’nin intihar ettiğini belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
Sokak ortasındaki vahşetin nedeni ortaya çıktıSokak ortasındaki vahşetin nedeni ortaya çıktı
DGS kılavuzu 4.3 maddesi nedir?DGS kılavuzu 4.3 maddesi nedir?
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Diğer Haberler
İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya iddialarıyla ilgili açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Diyarbakır'daki vahşette yeni gelişme! Eşini, boşanmak istediği için öldürmüş
Diyarbakır'daki vahşette yeni gelişme! Eşini, boşanmak istediği için öldürmüş
Devlet Bahçeli talimat vermişti! İzmir'de ülkücü gençler 12 ada için yürüdü
Devlet Bahçeli talimat vermişti! İzmir'de bugün...
Konya'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi
Konya'da korkunç kaza!
FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Ankara'da yakalandı!
FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Ankara'da yakalandı!
Diyarbakır'da akılalmaz olay! Karantinaya alındıkları evi ateşe verip, gazetecilere saldırdılar
Karantinaya alındıkları evi yakıp, gazetecilere saldırdılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.