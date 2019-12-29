İranlı gazeteciden ülke yöneticilerine "şah"lı tepki

İSTANBUL (AA) - İran'da yayımlanan Cumhur-i İslami Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mesih Muhaciri, benzin zammına tepkilerin sürdüğü şu günlerde, ülke yöneticilerini halkın sorunlarına eğilmemek ve şaha benzemekle suçladı.

Cumhur-i İslami Gazetesi'nde yayımlanan "Biz de şah olduk" başlıklı makalesinde Muhaciri, devrim lideri Humeyni'nin 1980'de ülke yöneticilerine hitaben yaptığı "Şahın gitmesiyle iş bitmiyor. Zalimler gitti, yerlerine biz oturduk. Eğer biz de onların yaptıklarını yaparsak o rejim ve zalimlerden bir farkımız kalmaz." ifadelerine yer verdi.

Makalesinde Humeyni'nin devlet yönetimiyle ilgili tavsiyelerine yer veren Muhaciri, şunları kaydetti:

"Makam mevki sahipleri bir gün görevlerinden alınır, dönüp, yapılanlara bakarlarsa, hepimiz birer şah olduğumuzun farkına varacağız. Şah olmak demek eğer, ünvanlara gönül vermekse biz de verdik. Halkın nasıl geçindiğine ehemmiyet vermemekse biz de ehemmiyet vermedik. Halktan uzaklaşmaksa biz de uzaklaştık. Ezilen halkın sorunlarına kulak vermemekse biz de vermedik. Eğer toplumda sınıflar oluşturmaksa biz de yaptık. Mustazaf (ezilen insan) üretmekse biz de ürettik. Öyle ki bunu, '60 milyon mustazafımız var' diyerek resmen ilan ettik. Biz sosyal sorunlarla ilgili anketleri gizli de olsa yayınlamaktan çekindik. Sizce biz şah olmadık mı?"