İranlı genç, evinde intihar etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, İran uyruklu Mohammad Reza Azızı (25), evinde kendisini iple doğal gaz borusuna asarak, yaşamına son verdi. Azızı'nın cansız bedeni, 3 gündür haber alamayan arkadaşı tarafından bulundu.
Olay, gece saatlerinde, Yeşil Mahalle Yeşil Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Mohammad Reza Azızı, evin salonundaki doğal gaz borusuna kendisini iple asıp, yaşamına son verdi. Azızı'den 3 gündür haber alamayan arkadaşı eve geldi. Daireden kötü koku gelmesi ve kapının açılmaması üzerine şüphelenen İranlı gencin arkadaşı, apartman sakinlerinden yardım istedi. Merdivenle balkondan eve giren arkadaşı, Azızı'nın salonda cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesiyle gelen olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri, evdeki yoğun koku nedeniyle gaz maskesi takarak, çalıştı. Yapılan ilk incelemelerde, 3 gün önce öldüğü belirlenen Mohammad Reza Azızı'nın cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Azızı'nın arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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