İranlı general Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta!

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta düzenlenen bir operasyon sırasında öldürülmesinin ardından binlerce kişi başkent Bağdat'ta cenaze alayı düzenledi.

IRAK BAŞBAKANI DA TÖRENDEYDİ

Siyah giyenlerden oluşan kalabalık, askeri araçlar eşliğinde yürüdü. Cenaze alayından "Amerika'ya hayır", "Amerika'ya ve İsrail'e ölüm“ sloganları yükseldi. Törene katılanlar arasında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de vardı.

SALI GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından üç gün yas ilan eden İran'da ise cenaze töreni için hazırlıklar başladı. İran'ın önde gelen askeri komutanlarından Süleymani, doğduğu Kerman kasabasında Salı günü toprağa verilecek. Süleymani'nin naaşının Cumartesi günü Tahran'a ulaşması bekleniyor. Süleymani için ilk olarak Şiiler için kutsal şehirler arasında yer alan Meşhed'deki İmam Rıza türbesinde yarın bir tören düzenlenecek.

62 yaşındaki Süleymani, Tahran yönetiminin Irak, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere Ortadoğu'daki askeri politikalarına yön veren isimlerin başında geliyordu. Süleymani, son 20 yıl içerisinde bölgede ABD güçleri ve müttefiklerine yönelik düzenlenen saldırılardan sorumlu tutuluyordu.