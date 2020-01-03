İranlı General Süleymani Bağdat’ta öldürüldü

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanlarından Mehdi Mühendis, ABD uçaklarının düzenlediği hava saldırısı sonucu Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürüldü.

İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, bulundukları konvoyun Bağdat havalimanı yakınlarında ABD uçakları tarafından bombalanması soncu hayatlarını kaybetti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırının ABD Başkanı Donland Trump’ın yurt dışındaki ABD’li diplomatları korumak amacıya yapıldığını duyurdu.

Saldırı sonrası ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğini boşaltmaya hazırlandığı iddia edildi.

