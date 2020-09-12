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İranlı Güreşçi Tepkilere Rağmen İdam Edildi

12.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

İranlı güreşçi Navid Afkari 2018 yılındaki hükümet karşıtı olaylar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmekten suçlu bulunarak Cumartesi günü idam edildi. Amerika Başkanı Donald Trump bu ay Afkari’nin idamının durdurulması çağrısı yapmıştı

İranlı Güreşçi Tepkilere Rağmen İdam Edildi

İranlı güreşçi Navid Afkari 2018 yılındaki hükümet karşıtı olaylar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmekten suçlu bulunarak Cumartesi günü idam edildi. Amerika Başkanı Donald Trump bu ay Afkari’nin idamının durdurulması çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Trump Twitter’da yaptığı açıklamada “İran’ın ünlü güreş yıldızı 27 yaşındaki Afkari’yi idam edeceğini duydum. Tek eylemi sokaklarda hükümet karşıtı gösterilere katılmak” olduğunu söylemiş ve İranlı yetkililerden bu genç adamın idam edilmemesi ricasında bulunmuştu.

Devlet medyası, İranlı yetkililerin Afkari’nin ailesinin ısrarı üzerine yasal prosedürler yerine getirildikten sonra idam edildiği açıklamasına yer verdi.

27 yaşındaki güreşçi bir su şirketinde güvenlik görevlisi olan Hasan Turkman’I öldürmekle suçlanıyordu. İran devlet medyası, Anayasa Mahkemesi’nin davanın gözden geçirilmesi talebini Ağustos ayında reddettiğini bildirdi.

Navid Afgari, ailesi ve arkadaşlarına işkence görerek cinayeti itiraf etmeye zorlandığını söylemişti. Avukatı ise ortada müvekkilinin suçluluğunu ortaya koyacak bir kanıt olmadığını savundu.

İran yargısı tüm bu iddiaları reddetti.

27 yaşındaki profesyonel sporcunun idamının durdurulması için dünyada birçok ülke ve örgütten çağrı gelmişti. Onlar arasında dünyadaki 85.000 sporcuyu temsil eden ulusal sendika da vardı. Sendika İran’ın Afkani’yi idam etmesi halinde küresal tüm müsabakalardan men edilmesi çağrısında bulunmuştu.

İran devlet televizyonu, geçen hafta Afkari’nin cinayeti itiraf ettiğini gösteren bir video ve yazılı itiraf olduğu iddia edilen bir metni yayınladı. Ancak sosyal medyada yayılan bir video kaydında Afkari’nin belgeleri imzalamaya zorlandığını söylediği görüldü.

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