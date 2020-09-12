İranlı Güreşçi Tepkilere Rağmen İdam Edildi

Navid Afgari, ailesi ve arkadaşlarına işkence görerek cinayeti itiraf etmeye zorlandığını söylemişti. Avukatı ise ortada müvekkilinin suçluluğunu ortaya koyacak bir kanıt olmadığını savundu.

ABD Başkanı Trump Twitter’da yaptığı açıklamada “İran’ın ünlü güreş yıldızı 27 yaşındaki Afkari’yi idam edeceğini duydum. Tek eylemi sokaklarda hükümet karşıtı gösterilere katılmak” olduğunu söylemiş ve İranlı yetkililerden bu genç adamın idam edilmemesi ricasında bulunmuştu.

İran yargısı tüm bu iddiaları reddetti.

27 yaşındaki profesyonel sporcunun idamının durdurulması için dünyada birçok ülke ve örgütten çağrı gelmişti. Onlar arasında dünyadaki 85.000 sporcuyu temsil eden ulusal sendika da vardı. Sendika İran’ın Afkani’yi idam etmesi halinde küresal tüm müsabakalardan men edilmesi çağrısında bulunmuştu.

İran devlet televizyonu, geçen hafta Afkari’nin cinayeti itiraf ettiğini gösteren bir video ve yazılı itiraf olduğu iddia edilen bir metni yayınladı. Ancak sosyal medyada yayılan bir video kaydında Afkari’nin belgeleri imzalamaya zorlandığını söylediği görüldü.

