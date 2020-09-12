İranlı güreşçi tepkilere rağmen idam edildi

Afkari’nin işkence ile işlemediği bir cinayeti üstlenmeye zorlandığı iddia ediliyordu.Cinayetle suçlanan İranlı güreşçi Navid Afkari, uluslararası kamuoyundaki tepkilere rağmen cumartesi günü idam edildi. 27 yaşındaki güreşçi, 2018 yılında yapılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında Hasan Türkmen adlı bir güvenlik görevlisini öldürmekten suçlu bulunmuştu.

İran medyası Fars eyaleti Adalet Kurumu Başkanı Kasım Musavi’nin, Afkari’nin hukuki işlemler tamamlandıktan sonra kurbanın ailesinin gözü önünde idam edildiğini ifade eden sözlerini aktardı. İran Yüksek Mahkemesi, ağustos ayı sonunda Afkari’nin temyiz başvurusunu reddetmişti.

İran devlet televizyonu, geçtiğimiz hafta Afkari'nin Türkmen cinayetini itiraf ettiği bir video yayınlamış, ancak daha sonra sosyal medyada yayılan ve Afkari’nin bir takım belgeleri imzalamaya zorlandığını söylediği bir başka video çok konuşulmuştu.

Afkari’nin ailesi ve arkadaşları ise, güreşçinin işkence gördüğünü ve sahte bir itirafa zorlandığını iddia etmiş, avukatı da suça dair bir kanıt bulunmadığını söylemiş ancak ilgili mahkeme iddiaları reddetmişti.