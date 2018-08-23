HABER

İranlı Hania, 6 saatlik operasyonla felç olmaktan kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle üst boyun ve sırt kırığıyla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde yüksek felç riski ile hayati tehlikesi bulunan İranlı Hania Almasi (30), 6 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

Erol AKKIR/ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle üst boyun ve sırt kırığıyla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde yüksek felç riski ile hayati tehlikesi bulunan İranlı Hania Almasi (30), 6 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu. AÜ Hastanesi Boyun ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Altaş, şiddetli boyun ve sırt ağrısı şikayetiyle müracaat eden İranlı Hania Almasi'ye yaptığı ilk muayene ve görüntüleme işlemleri sonunda, üst boyun ve sırtında kırık teşhisi konulduğunu söyledi. Doç. Dr. Altaş, "Hastamızda 'odontoid faktörü' dediğimiz, boyun omurgalarından birinci ve ikincisinde kırık tespit ettik. Aynı zamanda sırtında bir kırık vardı. Hemen hazırlıklarımızı yaptık, operasyonu gerçekleştirdik" dedi. TURİZM DÖNEMİNDE SIK KARŞILAŞILIYOR AÜ Beyin Cerrahisi Kliniği olarak her yıl bu tür olaylarla karşılaştıklarını aktaran Doç. Dr. Altaş, "Antalya'ya 10 milyonun üzerinde turist geliyor. Havuz ya da denize girenlerin dikkatsizliği nedeniyle bu tür boyun kırıklarıyla sık karşılaşıyoruz. Bu hastamızda da başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Hasta dış merkezlerde yapılamayan bir ameliyat için bize gelmişti. Hastanemizin bu konularda başarılı olduğunu duymuş. Hastamız operasyondan 1 gün sonra ayağa kalktı. 3 gün sonra da memleketi İran'a gidebilecek" diye konuştu. İranlı hastada üst boyun kırıkları sınıfında değerlendirilen rahatsızlık olduğunu kaydeden Doç. Dr. Altaş, "Bu tür üst boyun kırıklarında ani ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Havuz veya denize balıklama atlamalarda boyun kırıkları ani ölümle sonuçlanıyor. Üst boyun kırıkları bizim için acil ve tehlike arz eden kırıklardır. Bu nedenle tatilcilerin dikkatli olmasında fayda var. Yaz döneminde bu tür vakalar çok sık olabiliyor. Hastamıza müdahale edip ayağa kaldırmasaydık felç olasılığı yüksekti" dedi. AĞRILARINDAN DA KURTULDU Hania Almasi ise "Hastaneye geldiğimde şiddetli ağrılarım ve bacaklarımda his kaybı vardı. Ameliyat sonrasında ağrılarımdan kurtuldum. Doktorumuza teşekkür ediyorum" diye konuştu. FOTOĞRAFLI(

PARTNERBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntemBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntem
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım''Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bayramda 5 hastaya nakilEge Üniversitesi Hastanesi'nde bayramda 5 hastaya nakil
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

Huzursuz bacak sendromu neden olur? Huzursuz bacak sendromu tedavisi var mı? Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir? Huzursuz bacak sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromu neden olur? Huzursuz bacak sendromu tedavisi var mı? Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir? Huzursuz bacak sendromu nedir?

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıranlar nasıl bir yol izliyor?

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıranlar nasıl bir yol izliyor?

Kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban eti plastik ile temas ederse ne olur?

Kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban eti plastik ile temas ederse ne olur?

D vitamini için güneşlenme süresi ne kadar olmalı?

D vitamini için güneşlenme süresi ne kadar olmalı?

Kurban Bayramı'nda diş ağrısı çekenler dikkat! Kurban Bayramı'nda diş sağlığı sorunu yaşamamak için...

Kurban Bayramı'nda diş ağrısı çekenler dikkat! Kurban Bayramı'nda diş sağlığı sorunu yaşamamak için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.