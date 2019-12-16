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İranlı heykel sanatçısı eserlerini Eskişehir’de üretiyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.12.2019 10:56 | Son Güncelleme

Yaklaşık 3 yıl önce İran’ın Tebriz kentinden Türkiye’ye gelen heykel sanatçısı Afagh Advay, Eskişehir’de yeni eserler üretmeye devam ediyor.İran uyruklu 32 yaşındaki sanatçı Afagh Advay, Eskişehir’de sanatını icra ediyor.

Yaklaşık 3 yıl önce İran’ın Tebriz kentinden Türkiye’ye gelen heykel sanatçısı Afagh Advay, Eskişehir’de yeni eserler üretmeye devam ediyor.
İran uyruklu 32 yaşındaki sanatçı Afagh Advay, Eskişehir’de sanatını icra ediyor. İran Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü mezunu olan Advay, dünyanın farklı yerlerinde yeni eserler üretmek için ülkesinden ayrıldı. Sanatçının ilk durağı ise Türkiye oldu. Genellikle minyatür çalışması yapan Advay, Antik Yunan filozofları, ünlü tarihi kişilikler ve bazı Anadolu alimlerinin portrelerini eserlerine işliyor. Heykel, rölyef ve seramik üzerine eserler üreten İranlı sanatçı, heykeltıraşı olduğu eserlerin boyamasını da kendisi yapıyor. Eserlerinin Türkiye’de ilgiyle karşılandığını belirten sanatçı, çalışmalarına 14 yıl önce başladığını ifade etti.
“İran ve Osmanlı minyatürleri çok tercih ediliyor”
İran’da sanatıyla ilgili bir sorun yaşamadığını aktaran Afagh Advay, dünyanın farklı yerlerinde sanatını yapmak istediğini dile getirdi. Bir eserinin ortalama 2 haftasını aldığını belirten Advay, “İlk önce resimle başladım ardından heykel ve rölyefle devam ettim. İran’da atölyem vardı, çalışmalarıma Türkiye’de devam etmeye karar verdim. İran’da sorun yaşamıyordum ama başka ülkelerde de sanatımı yapmak istedim. Genellikle rölyef ve heykel çalışıyorum. Rölyeflerim iç dekorasyonda kullanılıyor. Ağırlıklı olarak minyatür figürleri çalışıyorum. İran ve Osmanlı minyatürleri çok tercih ediliyor. Bir eserim aşağı yukarı 2 hafta kadar zamanımı alıyor. İlk önce ne yapacağıma karar verip kâğıt üzerinde çizimini yapıyorum. Daha sonra alçıpan üzerinde çizimi büyütüyorum ve ellerimle şekil veriyorum. Ardından boyasını yapıyorum ama asıl rölyeflerimi seramik kullanarak yapıyorum. Çünkü iç dizaynda ve dış dizaynda seramik daha kalıcı oluyor. Sergiler için alçıyı tercih ediyorum. Çünkü seramik çok ağır oluyor, alçı daha rahat oluyor” şeklinde konuştu.

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