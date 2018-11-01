İran-Çin Ortak Ticaret Odası Başkanı Esadullah Esgerovladi, ABD yaptırımları nedeniyle Çin bankalarının İran şirketleriyle çalışmadığını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Esgerovladi, ABD yaptırımlarının Tahran'ın Pekin ile ekonomik ilişkilerine etkilerini değerlendirdi.

ABD yaptırımları nedeniyle hiçbir Çin bankasının İranlı iş adamlarıyla çalışmadığını belirten Esgerovladi, "İranlı ihracatçıların Çin'le bankacılık işlemleri durduruldu." dedi.

Çin bankalarının İran şirketleriyle ilişkilerini durdurması nedeniyle İran'dan Çin'e ihracatın durma noktasına geldiğini kaydeden Esgerovladi, "Merkez Bankası, Çin'le bankacılık iş birliğinin devamı yönündeki görüşmelerini sürdürse de bu görüşmeler henüz sonuç vermedi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Washington yönetiminin, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından 7 Ağustos'ta yürürlüğe getirdiği tek taraflı yaptırımlarla İran'ın ABD doları ile ticaret yapmasını engellemesi nedeniyle bazı uluslararası bankalar İran'la ilişkilerini kesmişti.

