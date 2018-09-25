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İranlı iş adamı fidyecilerin elinden kurtulmak için ikinci kattan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'DA ev almaya çalışan İranlı iş adamını kaçırarak 100 bin euro fidye isteyen iki şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İranlı iş adamı fidyecilerin elinden kurtulmak için ikinci kattan atladı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL'DA ev almaya çalışan İranlı iş adamını kaçırarak 100 bin euro fidye isteyen iki şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı. Polise bir fırsatını bularak konum atan iş adamının operasyon sırasında ikinci kat penceresinden atlayarak şüphelilerden kurtulduğu belirtildi. Ayakları kırılan iş adamı hastanede tedavi altına alındı. Kaçırdıkları kişiden alacakları olduğunu iddia eden iki şüpheli ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da 24 Eylül 2018'de polise başvuran İran uyruklu Mehradat Badbare (36), birlikte dolaştığı arkadaşının satın alacağı eve bakmak için ayrıldığını bir daha da geri dönmediğini söyledi. Badbare, "Birlikte Taksim'e dolaşmak için geldik. Bir kafede otururken ona bir telefon geldi. Daha sonra yanımıza gelen biriyle birlikte ev bakmaya gittiğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. Bir saat sonra beni telefonla arayıp 'Çabuk 100 bin Euro bul hayatım tehlikede" dedikten sonra telefonu kapattı." dedi.

İŞADAMI POLİSE KONUM ATTI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fidyeciler, İranlı iş adamının telefonundan Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri ile görüştü. Görüşme öncesinde iş adamı konum bilgisi attı.

OPERASYON SIRASINDA İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI
Beyoğlu, Cihangir, Pürtelaş sokak üzerinde bir evi gösteren konum bilgisinin izini süren ekipler olay yerine geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu 2.kattaki daireyi tespit etti. Operasyon sırasında kaçırılan işadamı şüphelilerin elinden kurtularak kendisini pencereden aşağı attı. Bir alt kattaki klimaya takılarak yavaşlayan İranlı işadamı yere düştü. İki ayağı kırılan işadamı sokaktaki polisler tarafından koruma altına alındı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ KISKIVRAK YAKALADI
Bu sırada olayın meydana geldiği binayı saran diğer polisler, şüpheliler Salamat D. ve Ayoup R.'yi gözaltına aldı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Salamat D.(24) ile Ayoup R.(45) olayla ilgili sorgulandı. Poliste ifade veren şüphelilerin işadamından alacakları olduğunu bu parayı tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri iddia edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İranlı iş adamı fidyecilerin elinden kurtulmak için ikinci kattan atladıİranlı iş adamı fidyecilerin elinden kurtulmak için ikinci kattan atladıİranlı iş adamı fidyecilerin elinden kurtulmak için ikinci kattan atladıİranlı iş adamı fidyecilerin elinden kurtulmak için ikinci kattan atladı

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