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  4. İranlı kadın doktorun apart odasında şüpheli ölümü! Gözyaşlarına boğuldu

İranlı kadın doktorun apart odasında şüpheli ölümü! Gözyaşlarına boğuldu

07.06.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’den bir şüpheli ölüm haberi geldi. Tıp fakültesini İran’da bitirdikten sonra Denizli’ye yerleşen kadın doktor, apart odasında ölü bulundu. Kadının apartta 4 yıldır yaşadığı öğrenildi. Uzmanlık sınavına hazırlanan doktorun cansız bedenini bulan arkadaşı ise gözyaşlarına boğuldu. İranlı kadın doktorun şüpheli ölümüyle alakalı soruşturma başlatıldı.

İranlı kadın doktorun apart odasında şüpheli ölümü! Gözyaşlarına boğuldu

Korkunç olay, öğle saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 1159 Sokak’ta meydana geldi. 34 yaşındaki Haniyeh Mousavifard İran’da tıp fakültesini bitirdikten sonra Denizli’ye yerleşmişti. Pratisyen hekim Mousavifard’dan dün akşam saatlerinden beri haber alınamaması üzerine arkadaşı P.K. (28) Mousavifard’ın 4 senedir yaşadığı aparta geldi. P.K. Haniyeh Mousavifard’ın odasına yetkililerle birlikte girince Mousavifard’ın yerde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. P.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Haniyeh Mousavifard’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Arkadaşını ölü olarak bulan P.K. ise gözyaşlarına hakim olmadı. Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan ve bir süre önce beyninden operasyon geçirdiği öğrenilen Haniyeh Mousavifard’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Denizli İran
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