İranlı kadın doktorun apart odasında şüpheli ölümü! Gözyaşlarına boğuldu

Korkunç olay, öğle saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 1159 Sokak’ta meydana geldi. 34 yaşındaki Haniyeh Mousavifard İran’da tıp fakültesini bitirdikten sonra Denizli’ye yerleşmişti. Pratisyen hekim Mousavifard’dan dün akşam saatlerinden beri haber alınamaması üzerine arkadaşı P.K. (28) Mousavifard’ın 4 senedir yaşadığı aparta geldi. P.K. Haniyeh Mousavifard’ın odasına yetkililerle birlikte girince Mousavifard’ın yerde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. P.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Haniyeh Mousavifard’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Arkadaşını ölü olarak bulan P.K. ise gözyaşlarına hakim olmadı. Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan ve bir süre önce beyninden operasyon geçirdiği öğrenilen Haniyeh Mousavifard’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



