HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İranlı kadın Etiler’de kayıplara karıştı

İranlı kadın Etiler’de kayıplara karıştı

15.02.2021 16:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İranlı 30 yaşındaki Marjan Ahadi 4 gün önce Etiler’de kayboldu.

İranlı 30 yaşındaki Marjan Ahadi 4 gün önce Etiler’de kayboldu. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Maryam Ahadi, “Bir kadın ile erkek kızımı zorla bindirmişler. Bir de arabanın şoförü varmış. Kızımın canından şüphe ediyorum” dedi.

3 buçuk yıldan beri İstanbul’da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi (30), 12 Şubat Cuma günü kayıplara karıştı. İddiaya göre, emlak danışmanı olarak çalıştığı iş yerinden çıkan Ahadi, Etiler’de arkadaşının arabasından inerek sevgilisi ile buluşacağını söyledi. Arabadan indikten sonra sevgilisine mesaj attığı tespit edilen Ahadi’den bir daha haber alınamadı. Kayıp olan kızının 1’i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Maryam Ahadi, polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Gözyaşı dökerek kızına seslenen anne Maryam Ahadi, çok sevdiğini ve kızı olmadan yaşayamadığını söyledi.

“Akşam sevgilisinin yanına gidecekti”
Kızının kaybolduğu gün hakkında konuşan annesi Maryam Ahadi, “En son Cuma günü saat 18.00’de kızımla konuştum. Bana iş yerinde olduğunu söyledi. Gece arkadaşına gidecekti. Emlak satış danışmanlığı yapıyordu. Aslında ressamdı. Kızım 3 buçuk yıldır buradaydı. Ben 6 aydır buradayım. Akşam sevgilisinin yanına gidecekti. İş yerinden bir arkadaşı vardı. Onu alıp getirirdi. Etiler’de kızımı indirdiğini söyledi. 6 dakika sonra erkek arkadaşı Serkan’a mesaj atmış. ‘Etiler’deyim. Araba yok’ demiş. Sonra telefonları kapandı. Hiç haber almadık” diye konuştu.

“Bir kadın ile erkek kızımı zorla bindirmişler”
Kamera görüntüleriyle ilgili konuşan anne Ahadi, “Kaçırıldığı belli oldu. Kameralarda görüntüleri çıktı. Birkaç insandan şüphem var. Kimdir, bilmiyorum. Düşünüyorum. Biri olabilir, kızımı tanıyanlardır. Bu programlı bir kaçırmadır. Arabada bir kadın ile erkek kızımı zorla bindirmişler. Bir de arabanın şoförü varmış. Üç kişi. Gri bir arabaymış. Gören de var. Zaten orada insanlar görmüşler” dedi.

“Kızımın canından şüphe ediyorum”
Çok kötü olduğunu söyleyen anne Ahadi, “Nefes alamıyorum. Kızım yok. Yaşam gücümü yitirmişim. Normal hayatım bitmiş. Çok kötü durumdayım. Burada da yalnızım. Akrabam da yok. Kızımın canından şüphe ediyorum. Eminim onları tutuklarlar. İnşallah kızıma sağ salim kavuşurum” ifadelerini kullandı.

“Allah sizi bildiği gibi yapsın”
Kızını kaçırdığını düşündüğü kişilere seslenen Ahadi, “Sizin vicdanınız, aileniz yok mu? Sizde akraba, anne, kardeş yok mu? Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Nasıl insanlarsınız? Anneniz size süt vermemiş mi? Anne kucağında uyumadınız mı? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sizi bulacağım. İnşallah adalet, Türkiye’nin emniyeti sizi bulacak. Sizin cezanızı verecek” şeklinde konuştu.
Kızının çok güçlü biri olduğunu söyleyen Ahadi hiçbir kötü alışkanlığı olmadığını ifadelerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Burdur’da Mamak köyü 3. kez karantinaya alındıBurdur’da Mamak köyü 3. kez karantinaya alındı
42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

Çarpıcı açıklama! 'Martta 3. dalga çok uzak olmaz'

Çarpıcı açıklama! 'Martta 3. dalga çok uzak olmaz'

Gelir kapısı taksi plakası mı? Kaç taksi plakası var?

Gelir kapısı taksi plakası mı? Kaç taksi plakası var?

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Son Dakika: İl il açıklanacak veriler için gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Son Dakika: ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Sabri Uzun'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Sabri Uzun'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Son Dakika: Ankara'da kar yağışı! Öğleden sonra etkisini artırdı

Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı!

Burdur’da Mamak köyü 3. kez karantinaya alındı

Burdur’da Mamak köyü 3. kez karantinaya alındı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar tutuldu! Özel Harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar tutuldu! Özel Harekat da destek verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.