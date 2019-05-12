İranlı kadın gazetecinin hapis cezası onandı

İSTANBUL (AA) - İran'da 36. Devrim Mahkemesi, muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin bir dönem danışmanlığını üstlenen kadın gazeteci Hengame Şehidi hakkındaki 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Şehidi'nin avukatı Mustafa Turk Hemedani, "Devrim Mahkemesi tarafından müvekkilim hakkındaki 12 yıl 9 ay hapis kararı onandı." dedi.

Hemedani, söz konusu karara göre Şehidi'nin 7,5 yıl hapiste kalacağını söyledi.

Temmuz 2018'den bu yana tutuklu olan İranlı gazeteci, Aralık 2018'de 15. Devrim Mahkemesi tarafından 12 yıl 9 ay hapse mahkum edilmişti.

"Rejim aleyhinde propaganda yapmak, ülke yöneticilerine hakaret etmek ve yalan haber yapmak" suçlamalarıyla yargılanan Şehidi, tutuklanmadan kısa süre önce Londra merkezli rejim muhalifi gazeteye verdiği röportajda ülke liderlerini eleştirmişti.

İran'da ev hapsindeki muhalif lider ve eski Cumhurbaşkanı adayı Mehdi Kerrubi'nin 2008'de danışmanlığını üstlenen Hengame Şehidi, 2009'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra gösterilere destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest kalmıştı. Şehidi, Kerrubi'nin liderliğini üstlendiği İtimad-ı Milli Partisi'nin çıkardığı, daha sonra kapatılan Nevruz gazetesinde görev yapmıştı.

