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İranlı kadın sanatçıya yurt dışı yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

İranlı kadın sanatçıya yurt dışı yasağı

İSTANBUL (AA) - İranlı sinema ve tiyatro oyuncusu ve belgesel yönetmeni Pegah Ahangarani'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Ahangarani, jüri üyesi olarak davet edildiği Gürcistan'daki Batum Uluslararası Film Festivali'ne gitme hazırlıkları sırasında ülkeden çıkışına yasak getirildiğini öğrendiğini söyledi.

Ahangarani, söz konusu kararda, 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'yi desteklemesi sonrasında 2013 yılında hakkında verilen 18 ay hapis kararının etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sinema ve tiyatro sanatcısı Ahangarani (35), 2009 yılında Deutsche Welle için blog yazarlığı yapmıştı. 2011 yılında Deutsche Welle Farsça servisi ile Dünya Kadın Futbol Şampiyonası kapsamında blog yazarlığı konusunda iş birliğine girmiş, ancak Almanya seyahatine bir gün kala 15 gün gözaltına alınmıştı.

Beyaz perdeyle 6 yaşında tanışan Ahangarani, 40'dan filmde ve tiyatro oyununda rol aldı.

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İranlı kadın sinema sanatçısı Pegah Ahangarani ülkeden çıkış yasağı

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