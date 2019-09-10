İranlı kadın stadyum yasağı nedeniyle kendini yaktı

İranlı Seher Khodayari 1 Eylül'de İslam Devrim Mahkemesi önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Birçok İranlıyı şoke eden bu olaydan sonra İran medyası ilk kez bugün Khodayari'nin Cuma günü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Seher Khodayari 29 yaşındaydı ve hapse girmek istemiyordu. Altı ay hapis cezası alabileceği belirtiliyordu. Erkek kılığında stadyuma gitmişti ancak İranlı kadınlara futbol maçı izlemek yasaktı. İran'daki İstiklal Kulübü'nün taraftarı olan genç kadın takımın maçını izlemek için takımının rengi mavi bir mantoyla 12 Mart'ta stadyuma gitmişti. Tutuklandıktan birkaç gün sonra yargılaması başlayana kadar kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Mavi Kız"ın kaderi

İran Parlamentosu'nda kadınlardan sorumlu başkanı Parvaneh Salahshouri Twitter hesabında yaptığı açıklamada "O sadece bir 'mavi kız' değildi. Sahar erkeklerin, kadınların ne yapıp yapamayacağına karar verdiği bir ülkenin kızıydı. Onun tutuklanması ve yanmasından hepimizin sorumluyuz" dedi. Son günlerde reform yanlısı milletvekilleri parlamentoda "mavi kız"ın kaderini tartışıyor.