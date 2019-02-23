İranlı kadın yönetmenin Türkiye ile ortak film arzusu

İSTANBUL (AA) - NARGES REZAİ - İran'ın ünlü film yönetmenlerinden Puran Dırahşende, iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya katkı sağlamak için Türk-İran ortak yapımı bir sinema filmi çekmek istediğini söyledi. İran'da 1979'daki devrimin ardından çektiği sinema filmiyle ilk kadın yönetmen ünvanına sahip Dırahşende, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sinemasını öteden beri ilgiyle takip ettiğini belirtti. Türk-İran ortak yapımı bir sinema filmi çekmek istediğini dile getiren Dırahşende, "Türkiye ile birlikte ortak film çekmeyi memnuniyetle karşılarım çünkü İran ile Türkiye arasında kültürel anlamda birçok ortak nokta var. Filmlerimizin ortak kültür üzerinde etkileri olabilir. Bu faaliyetlerle iki kültürü birbirine yakınlaştırabiliriz." dedi. Türk sinemasını yakından takip ettiğini, özellikle de Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney'e büyük hayranlık duyduğunu aktaran Dırahşende, "Ben onun filmleri sayesinde sinema alanına yöneldim." ifadesini kullandı. - "Türk sinema sektörü son dönemlerde kaliteli organizasyonlar gerçekleştiriyor"

Türkiye'deki yönetmenlerin oldukça yetenekli olduğunun altını çizen Dırahşende, şöyle konuştu: "Türk sinema sektörü son dönemlerde kaliteli organizasyonlar gerçekleştiriyor. Türkiye'de düzenlenen film festivalleri dünyanın en başarılı festivalleri içerisinde yer alıyor. Türk filmleri İran’da, İran filmleri de Türkiye’de festivallere katılabiliyor. İran halkı Türk oyuncuları tanıyor. İran filmleri de Türkiye'de tanınıyor. Bu da iki ülke halkının birbirine yakınlaşması için bir fırsat." - "İnsanlığın savaşa değil huzura ihtiyacı var" Yapıtlarında genel olarak toplumsal konuları işleyen Dırahşende, savaşların en çok kadın ve çocukları etkilediğini ve kendisinin de bunu beyaz perdeye aktarmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İran-Irak savaşının ardından ülkesinin savaş mağdurlarını daha iyi anladığını dile getiren Dırahşende, "Biz 8 yıl boyunca savaştık, zorluklar ve eziyetler çektik. Bu nedenle nerede bir savaş varsa kadınların o denli zarar gördüğünü biliyoruz." şeklinde konuştu. Dırahşende, bir film yönetmeni olarak savaşların son bulmasını ve toplumlarının, savaşın kurbanı olan kadınları düşünmesini istediğini belirterek, "İnsanlığın savaşa değil huzura ihtiyacı var. Umarım toplum kendisine gelir ve huzurun tekrar dünyaya gelmesi konusunda düşünce sahibi olur." dedi.