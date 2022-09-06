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İranlı kadına aşk tuzağı! Dövdü, bıçakladı, taciz etti, üzerine bir de 10 milyon lira dolandırdı

06.09.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye üzerinden Fransa'ya gitmek için 3 yıl önce Van'a gelen 51 yaşındaki İranlı Nasrin Asadiyan Tarakkom'un hayatı kabusa döndü. Duygusal ilişki yaşadığı Hamza isimli bir kişi tarafından dövüldüğünü, bıçaklandığını, taciz edildiğini iddia eden Tarakkom, son olarak aynı kişi tarafından 10 milyon lira dolandırıldığını öne sürdü. Şüpheliden kurtulmak için İstanbul'a kaçtığını anlatan Tarakkom, "Kafelerde, lokantalarda yatıyorum. Bir caminin lavabosunda yattım. Beni bu zalimlerden kurtarın" dedi.

İranlı kadına aşk tuzağı! Dövdü, bıçakladı, taciz etti, üzerine bir de 10 milyon lira dolandırdı

İranlı Nasrin Asadiyan Tarakkom, 3 yıl önce Türkiye üzerinden Fransa'ya gitmek için Van'a geldi. Otobüs durağında beklerken yanına gelen Tekin isimli kişi, kendisine yardımcı olmak istediğini söyleyerek, Hamza adındaki arkadaşıyla tanıştırdı. Tarakkom ile Hamza arasında bir süre sonra duygusal ilişki başladı. Yaklaşık 7 ay sonra Hamza isimli şüpheli, İranlı kadının 550 bin dolarına ve pasaportuna el koydu. Tarakkom, kendisini dövdüğünü, bıçakladığını ve taciz ettiğini iddia ettiği Hamza isimli şüpheliden kurtulmak için iki gün önce İstanbul'a kaçtığını anlattı.

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Nasrin Asadiyan Tarakkom yaptığı açıklamada, "Hamza sevgilim olup, beni kandırdı. Bana ne söylediği hiçbir şeyi yapmadı. Aynı zamanda define işi de yapıyor. Bana 'Sana çek ve senet veririm, hepsine ortak ederim' dedi. Bana para, araba, yeşil pasaport vereceğini söyledi. Çok söz verdi fakat, hiçbiri olmadı. Arkadaşlarının hepsi 'Hamza iyi bir insandır, ona güvenebilirsin' diyordu ancak, 2 yıl önce 550 bin dolarımı aldı. Kafelerde, lokantalarda yatıyorum. Bir caminin lavabosunda yattım" dedi.

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“BENİ BU ZALİMLERDEN KURTARIN"

Tacize uğradığını, Hamza isimli şüphelinin burnunu kırdığını söyleyen Tarakkom, şikayetçi olduğunu ama suçlamaları kabul etmediğini anlattı. Tarakkom birkaç gün önce yeni pasaport çıkartarak İstanbul'a geldiğini belirterek, "Ailemin İran'dan yolladığı parayla geldim. Beni bu zalimlerden kurtarın. İnşallah Fransa'ya gideceğim. Yardım istediğim herkes rahatsız etti beni. Bir tek şu an sığındığım lokantadaki insanlar yardımcı oldu" dedi. Tarakkom Hamza isimli kişinin psikolojisini bozduğunu ifade ederek, "Van'a 3 yıl önce geldiğimde pasaportum ve param vardı. Ne zaman geri istemesem bana silah doğrulttu." dedi.

(DHA)

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dolandırıcılık taciz darp
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