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  4. İranlı kadının şok eden uyuşturucu taşıma yöntemini polis fark etti

İranlı kadının şok eden uyuşturucu taşıma yöntemini polis fark etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Erzurum’da, makatında gizlediği uyuşturucuyu İstanbul’a götürmek isteyen İran uyruklu kadın narkotik polisine yakalandı.

İranlı kadının şok eden uyuşturucu taşıma yöntemini polis fark etti

Erzurum’da, makatında gizlediği uyuşturucuyu İstanbul’a götürmek isteyen İran uyruklu kadın narkotik polisine yakalandı. Kadının taşıdığı uyuşturucular röntgen çekilerek bulundu.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. İranlı B.H.’ye ait olduğu anlaşılan valizde, 21 parçadan oluşan ve ‘met’ olarak bilinen 607 gram ‘metamfetamin’ maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.H.’nin hareketlerinden şüphelenen narkotik polisi, kendisini sağlık kontrolü için hastaneye götürdüğünde röntgen çekilmesini de istedi. Röntgen filmi sonuçlarında İranlı kadının uyuşturucuyu kapsüller halinde makatına soktuğu anlaşıldı.
Tıbbi müdahaleyle 4 kapsül halinde 96 gram ‘met’ ve bir kapsülde 28 gram reçine esrar çıkarılırken, uyuşturucunun piyasa değerinin 50 bin lira olduğu belirtildi. İranlı B.H. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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