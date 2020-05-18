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  4. İranlı kadının şoke eden görüntüsü! Canlı yayında kedisini dövdü

İranlı kadının şoke eden görüntüsü! Canlı yayında kedisini dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2020 15:25 | Son Güncelleme

Eskişehir'de yaşayan İran uyruklu Pooya Sedighi isimli 32 yaşındaki kadın, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinde canlı yayın yaparken dehşet görüntüler ortaya çıktı. Canlı yayın sırasında kedisini döverek fırlayan Sedighi, hayvanseverlerin ihbarı üzerine yakalandı. Sedighi yakalandıktan sonra gözaltına alındı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’nde oturan İran uyruklu Pooya Sedighi, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yaparken evde baktığı kedisini döverek koltuğa fırlattı.

GERÇEK GÖRÜNTÜLER DERNEĞE ULAŞTIRILINCA ORTAYA ÇIKTI

Hayvanseverler yayının ardından görüntüleri Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’ne ulaştırdı. Dernek başkanı Av. Gülçin Yapıcı, İran uyruklu Pooya Sedighi hakkında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan Pooya Sedighi, işlemleri için Odunpazarı Polis Merkezi’ne götürüldü.

‘KEDİ ARTIK GÜVENDE’

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki gördü. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, kedinin kurtarıldığını ifade ederek, şunları söyledi:
''Kedimizin bacağında çatlağı varmış. Kedinin tedavisini de yaptırmışlar ve şükür artık güvende. Dernek olarak da şikayette bulunduk. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kişiyi yakaladı ve adli işlemlere başlandı. Gene de başka canların da zarar görmemesi adına lütfen bu kişiye duyarlı karşı olalım. Sahipsiz bir canı daha alıp, şiddete maruz bırakmasın.''
Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde İran uyruklu Pooya Sedighi’nin kedisini döverek koltuğun üzerine fırlattığı, daha sonra arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada ise masayı yumrukladığı görülüyor. (DHA)
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