İranlı kadının şoke eden görüntüsü! Canlı yayında kedisini dövdü

''Kedimizin bacağında çatlağı varmış. Kedinin tedavisini de yaptırmışlar ve şükür artık güvende. Dernek olarak da şikayette bulunduk. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kişiyi yakaladı ve adli işlemlere başlandı. Gene de başka canların da zarar görmemesi adına lütfen bu kişiye duyarlı karşı olalım. Sahipsiz bir canı daha alıp, şiddete maruz bırakmasın.''