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İranlı kadınlar maç biletlerine hücum etti

04.10.2019 22:43 | Son Güncelleme

İranlı kadınların ilk kez stadyumda izlemesine izin verilen futbol maçı için internet üzerinden satışa çıkarılan biletler birkaç dakika içinde tükendi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Stayumunda Kampoçya'ya karşı oynanacak Dünya Kupası eleme grubu maçında tribünlerde ilk kez kadın seyirciler de yer alacak.

Önümüzdeki hafta Perşembe günü oynanacak maç için internet üzerinden satışa çıkarılan biletlerin birkaç dakika içinde tükendiği bildirildi. İran'ın yarı resmi ISNA haber ajansı, stadyumda kadınlara özel olarak ayrılan bölümler için 3 bin 500 biletin satışa çıkarıldığını kaydetti.

Kadınların stadyumlarda maç izleme hakkını savunan Açık Stadyumlar adlı grup, kadınlar için ayrılan biletlerin önceden haber verilmeksizin Cuma sabahı satışa çıkarıldığını belirterek, bilginin sadece sosyal medya üzerinden yayıldığını, buna rağmen tüm biletlerin kısa sürede tükendiğini kaydetti.

FIFA heyet gönderecek

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kendilerine kadınlar için 4 bin 600 bilet ayrıldığı bilgisi verildiğini, ancak yoğun talep nedeniyle bilet sayısının artırılabileceğini kaydetti. FIFA, kadınların tribünlere girişini gözlemlemek için Azadi Stadyumuna bir heyet gönderileceğini de açıkladı. FIFA, kadınların tribünlere alınması için uzun süredir İran'a baskı uyguluyordu.

İran milli futbol takımının Haziran ayında Suriye'ye karşı oynadığı dostluk maçında kadınlar stadyuma sokulmamış, içeri girmek isteyenler polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İlk aşamada milli maçlarla sınırlı

İran Spor Bakanı Mesud Sultanifer 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilk aşamada milli maçlarla sınırlı olmak kaydıyla kadınların futbol stadyumlarına girebileceklerini duyurmuştu. Bakan, hazırlıklar çerçevesinde kadınlara ayrı girişler, ek tribünler ve tuvaletler yapıldığını, kadınların stadyuma giriş-çıkışlarının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için özel polis ekiplerinin de görevlendirileceğini bildirmişti.

İranlı kadınlar erkek futbolunu stadyumlarda izleyebilmek için on yıllardır mücadele veriyor. Geçen ay bir maça erkek kılığında girip yakalanan ve altı ay hapis cezasına çarptırılacağı korkusuyla mahkeme binası önünde kendini ateşe veren Seher Hudayari adlı genç kadın hastanede yaşamını yitirmişti.

rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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