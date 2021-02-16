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İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

16.02.2021 00:31 | Son Güncelleme:
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İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

Etiler’de geçtiğimiz cuma günü kayıplara karışan İranlı kadın ortaya çıktı. Beşiktaş Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim olan kadın, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

3 buçuk yıldır İstanbul’da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi (30), geçtiğimiz cuma günü kayıplara karışmıştı. Emlak danışmanı olarak çalıştığı iş yerinden çıkan Ahadi, Etiler’de sevgilisiyle buluşacağını söyleyerek arkadaşının arabasından inmişti. Arabadan indikten sonra sevgilisine mesaj attığı tespit edilen Ahadi’den bir daha haber alınamamıştı. Kayıp olan genç kadının 1’i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden annesi Maryam Ahadi, emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Konuyla ilgili Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sürerken, Ahadi’nin müdürü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bulunduğunu duyurmuştu.

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İddialara göre, kayıp İranlı kadın erkek arkadaşını aradı. Erkek arkadaşı herkesin onu aradığını ve ortaya çıkması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ahadi, akşam saatlerinde Beşiktaş Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gitti. Ailesine haber verilen Ahadi’nin emniyette ifadesi alındı. İranlı kadın, ifadesinin alınmasının ardından polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. (İHA)

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