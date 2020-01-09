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  4. İranlı komutan: ABD üslerine saldırılarda amaç can kaybına yol açmak değil, askeri hasar vermekti

İranlı komutan: ABD üslerine saldırılarda amaç can kaybına yol açmak değil, askeri hasar vermekti

09.01.2020 19:22 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Uzay ve Havacılık Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Irak'taki ABD üslerine düzenledikleri saldırının amacının can kaybına yol açmak değil, askeri hasar vermek olduğunu söyledi. Hacızade, çatışmaların devam etmesi halinde binlerce füze atmaya hazır olduklarını belirtti.

İranlı komutan: ABD üslerine saldırılarda amaç can kaybına yol açmak değil, askeri hasar vermekti

İran Devrim Muhafızları Uzay ve Havacılık Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Irak'taki ABD üslerine düzenledikleri saldırıların amacının can kaybına yol açmak değil, askeri hasar vermek olduğunu söyledi.

Fars ajansında yer alan habere göre, Hacızade, İran'ın üslere yönelik saldırısına ABD'nin yanıt vermesi halinde yüzlerce ve hatta binlerce füzeyle misilleme yapmayı planladıklarını ifade etti.

Hacızade, "Çatışmaların üç gün ile bir hafta arasında devam edeceğini düşünüyorduk. Böyle bir durumda kullanılmak üzere birkaç bin füze hazırlamıştık" dedi.

'ABD karşılık verseydi farklı olurdu'

Hacızade, yaptıkları senaryolara göre, ABD'nin karşılık vermiş olması halinde ilk aşamada 500, daha sonra da binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini vurguladı.

İranlı general ayrıca, düzenledikleri siber saldırılarla ABD'nin füze tespit sistemlerini devre dışı bıraktıklarını iddia etti.

Ancak ABD'li yetkililer, erken uyarı sistemlerinin çalıştığını ve bu sayede saldırılar sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söylüyor.

Kasım Süleymani'nin cenazesi toprağa veriliyor

Süleymani suikastına misilleme

ABD, İran'ın Orta Doğu politikasının mimarı olarak gösterilen Devrim Muhafızları'nın seçkin Kudüs Gücü biriminin komutanı Kasım Süleymani'yi Cuma günü Bağdat'ta düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürdü.

İran, Süleymani'nin intikamının en ağır şekilde alınacağını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından bölgede gerilim arttı.

İran da Salı akşamı Bağdat'ın batısındaki El Anbar eyaletinde bulunan ABD'ye ait Ayn el Esad Üssü ile ülkenin kuzeyindeki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki bir üsse füze saldırıları düzenledi.

Tahran yönetimi ayrıca, nükleer anlaşmaya yönelik taahhütlerini yerine getirmeyeceğini de açıkladı.

Ancak daha sonra taraflardan gelen açıklamalar, bölgede gerilimin azalmasına yol açtı.

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