İranlı komutan Hacızade, ABD üssüne saldırının ayrıntılarını paylaştı!

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Hacızade, General Kasım Süleymani ve beraberindekilerin ABD tarafından öldürülmesini hatırlatarak, "İran askerlerinin kan bedeli, ülke lideri Ali Hamaney'in belirttiği gibi ABD'nin bölgeden tamamen çıkmasıdır." dedi.

"KENDİMİZİ SAVAŞA HAZIR HALE GETİRMİŞTİK"

Süleymani'nin öldürülmesinin "bölge ve dünyada yeni gelişmelerin başlangıcı" olduğunu öne süren Hacızade, "ABD hava üssüne atılan füzeler, ABD'nin bölgeden çıkartılma sürecinin başlangıcıdır. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD üslerine tek bir kurşun bile sıkılmadı. Karşılık verilmesi beklenen bir durumdu. Kendimizi savaşa hazır hale getirmiştik. Sonraki adımlarımız daha geniş bir alanda ve daha sert olacaktı. Onların (ABD) kaçınmasıyla savaş olmadı." diye konuştu.

Hacızade, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD üssüne füze atışı sonrası düşmanın saldırmasını bekliyorduk. Bu nedenle kendimizi kapsamlı bir savaş için hazırlamıştık. Süleymani'ye yapılan saldırının hemen sonrasında bu saldırının hangi üsten yapıldığını tespit ettik. Önce Taci Üssü'nü ele aldık. Ama sonra daha stratejik ve önemli konumdaki Ayn el-Esed Üssü'nü hedef olarak seçtik. ABD'nin Irak'taki en büyük askeri üssü Ayn el-Esed'in komuta merkezi, askeri araçları, helikopter ve uçuş pistlerini hedef aldık."