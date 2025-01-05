HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İranlı komutan Kaani’den Bağdat’a gizli ziyaret iddiası

İranlı komutan Kaani’den Bağdat’a gizli ziyaret iddiası

05.01.2025 20:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin bu hafta İran’a gerçekleştireceği ziyaret öncesi Irak’ın başkenti Bağdat’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.

İranlı komutan Kaani’den Bağdat’a gizli ziyaret iddiası

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin İran’a gerçekleştireceği ziyaret öncesi İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak’ın başkenti Bağdat’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. Irak basınında yer alan haberlerde, Kaani’nin Irak’taki silahlı grupların bazı liderleriyle bir araya geldiği öne sürüldü.

Haberlerde, görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve Irak-İran ilişkilerindeki hassas konuların yanı sıra, silahlı grupların faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bazılarının resmi yapılarla ilişkisinin kesilmesinin görüşüldüğü iddia edildi. Bazı silahlı grupların siyasi partilere veya cephelere dönüştürülmesi yöntemlerinin ele alındığı öne sürülen görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ve bölgedeki güvenliğin sağlanması, özellikle terör örgütü DEAŞ’ın geri dönüşünü engellemeye yönelik iş birliği konularının ele alındığı iddia edildi.

SUDANİ İRAN'I ZİYARET EDECEK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin 10 Ocak’ta İran’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Bezeşkiyan’ın geçtiğimiz sene eylül ayında gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretiyle başlayan iş birliğinin geliştirilmesi için önemli olduğu belirtildi.

ABD'DEN SİLAHLI GRUPLARA KARŞI UYARI

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Irak hükümetinden devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istediği belirtildi. Irak basınının adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı habere göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan özel bir mesaj aldı. Mesajın Trump'ın özel bir elçisi tarafından yapılan gizli bir ziyarette iletildiğini belirten kaynak, Trump’ın Irak'ta devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istediği bildirildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Ali Erbaş hakkında bugün çok konuşulan haber Diyanet İşleri'ni harekete geçirdi

Ali Erbaş hakkında bugün çok konuşulan haber Diyanet İşleri'ni harekete geçirdi

İzmir'de iğrenç olay! Evin penceresinden içeri bakıp mastürbasyon yaptı

İzmir'de iğrenç olay! Evin penceresinden içeri bakıp mastürbasyon yaptı

Avrupa ülkesinde iğrenç olay! Genç ve güzel hastaları seçip taciz ettiler

Avrupa ülkesinde iğrenç olay! Genç ve güzel hastaları seçip taciz ettiler

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.