İranlı komutan Kaani’den Bağdat’a gizli ziyaret iddiası

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin İran’a gerçekleştireceği ziyaret öncesi İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak’ın başkenti Bağdat’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. Irak basınında yer alan haberlerde, Kaani’nin Irak’taki silahlı grupların bazı liderleriyle bir araya geldiği öne sürüldü.

Haberlerde, görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve Irak-İran ilişkilerindeki hassas konuların yanı sıra, silahlı grupların faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bazılarının resmi yapılarla ilişkisinin kesilmesinin görüşüldüğü iddia edildi. Bazı silahlı grupların siyasi partilere veya cephelere dönüştürülmesi yöntemlerinin ele alındığı öne sürülen görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ve bölgedeki güvenliğin sağlanması, özellikle terör örgütü DEAŞ’ın geri dönüşünü engellemeye yönelik iş birliği konularının ele alındığı iddia edildi.

SUDANİ İRAN'I ZİYARET EDECEK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin 10 Ocak’ta İran’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Bezeşkiyan’ın geçtiğimiz sene eylül ayında gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretiyle başlayan iş birliğinin geliştirilmesi için önemli olduğu belirtildi.

ABD'DEN SİLAHLI GRUPLARA KARŞI UYARI

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Irak hükümetinden devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istediği belirtildi. Irak basınının adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı habere göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan özel bir mesaj aldı. Mesajın Trump'ın özel bir elçisi tarafından yapılan gizli bir ziyarette iletildiğini belirten kaynak, Trump’ın Irak'ta devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istediği bildirildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır