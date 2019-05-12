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İranlı Komutan: ‘Körfez’deki Amerikan Askeri Tehdit Değil Hedef’

12.05.2019 20:55 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanlarından Amirali Hajizadeh, Körfez’deki Amerikan askeri varlığının daha önce önemli bir tehdit olduğunu ama şimdi hedef olduğunu söyledi

İranlı Komutan: ‘Körfez’deki Amerikan Askeri Tehdit Değil Hedef’

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanlarından Amirali Hajizadeh, Körfez’deki Amerikan askeri varlığının daha önce önemli bir tehdit olduğunu ama şimdi hedef olduğunu söyledi.

Amerika bölgeye uçak gemisi, savaş gemileriyle B-52 bombardıman uçakları göndermiş durumda. Washington bölgedeki güçlerine İran’dan yönelik tehdit isthbaratı nedeniyle takviye gönderdiğini kaydediyor.

Devrim Muhafızları’nın hava ve uzay bölümü komutanı Amirali Hajizadeh, “Bir uçak gemisi en az 40-50 uçak ve 6 bin askerle bizim için geçmişte ciddi bir tehditti fakat şimdi bir hedef ve tehditler fırsatlara dönüştü” dedi.

Hajizadeh, “Eğer Amerikalılar bir hareket yaparsa onları başlarından vuracağız” dedi.

Geçen ay İran Devrim Muhafızları’nın komutanlığına atanan Hüseyin Salami, Amerika’nın psikolojik bir savaş başlattığını söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Pazar günü tweet mesajında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un bu göreve

gelmeden önce Amerika’yı nükleer anlaşmadan çekmeyi ve daha saldırgan bir politika izlemeyi planladığını belirtti.

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