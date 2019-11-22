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İranlı komutandan ABD'ye: "Can güvenliğiniz için körfezde sorumlu davranın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:11 | Son Güncelleme

İranlı komutandan ABD'ye: "Can güvenliğiniz için körfezde sorumlu davranın"

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Gulam Ali Reşid, 6 ay aradan sonra Basra Körfezi'ne uçak gemisi gönderen ABD'ye "kendi askerlerinin can güvenliği için sorumlu davranması" uyarısında bulundu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Reşid, Simnan eyaletinde 416 bin kilometrekarelik bir alanda düzenlenen geniş çaplı hava savunma tatbikatı sırasında değerlendirmelerde bulundu.

Basra Körfezi'ne 6 ay aradan sonra uçak gemisi gönderen ABD'ye "bölgede yanlış adımlar atmaktan kaçınması" çağrısı yapan Reşid, "Bu tatbikat meydanından, başta ABD olmak üzere İran düşmanlarına uyarıda bulunuyoruz. ABD hükümeti, bölgede ve özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda Amerikan askerlerinin can güvenliği için sorumlu davranmalıdır." dedi.

Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, Devrim Muhafızları Ordusu ile İran ordusunun operasyonlarını koordine eden İran Silahlı Kuvvetlerindeki en üst düzeydeki birim olarak biliniyor.

ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, kısa süre önce Beyaz Saray'ın talimatıyla 6 ay sonra ilk kez Basra Körfezi'ne hareket etmişti.

İran, bugün Simnan eyaletinde 416 bin kilometrekarelik alanı kapsayan geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Basra Körfezi İRAN

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