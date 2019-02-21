İranlı komutandan Pakistan'a Suudi Arabistan uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İslamabad hükümetini Pakistan topraklarındaki "Suud destekli teröristlere" karşı uyardı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Mazenderan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Süleymani, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının hedef alındığı terör saldırısının intikamını "Suudi Arabistan destekli teröristlerden" alacaklarını belirtti.

Terör saldırısının ardından Pakistan'dan gelen kınamaların yetersiz olduğunu ve bölgede İran'a karşı faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı somut adımlar atılmasını beklediklerini dile getiren Süleymani, "Pakistan topraklarındaki Suud destekli teröristler, İran, Afganistan ve Hindistan'a zarar veriyor. Pakistan'a bu rolü biçenler ülkeyi parçalamak istiyor. Pakistan bunun farkına varmalı." dedi.

Suudi Arabistan'ın finansal güçle bölgesel nüfuz elde etmeye çalıştığını ifade eden İranlı komutan, şöyle konuştu:

"Suud'un birkaç milyar dolarla Pakistan'ı komşularıyla çatışma durumuna getirmesine, bu ülkenin hükümeti ve ordusu müsaade etmemeli. Pakistan bizim dostumuzdur ancak kimse İran'ı sınamaya kalkmasın."