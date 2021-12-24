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  4. İranlı Komutanlar: “Tatbikatlar İsrail’e Uyarı”

İranlı Komutanlar: “Tatbikatlar İsrail’e Uyarı”

24.12.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İranlı üst düzey komutanlar, Körfez’deki askeri tatbikatları nükleer tesislerine saldıracağını düşündükleri İsrail’e uyarı olarak yaptıklarını açıkladı

İranlı üst düzey askeri yetkililer, Cuma günü yaptıkları açıklamada, bu hafta Körfez'de düzenledikleri askeri tatbikatların İsrail'e bir uyarı göndermeyi amaçladığını söyledi. İran, İsrail'in kendi nükleer tesislerini hedef alma olasılığından endişe duyuyor.

İran Devrim Muhafızları'nın balistik ve seyir füzeleri ateşlemeyi içeren askeri tatbikatları Cuma günü sona erdi.

Devrim Muhafızları başkomutanı General Hüseyin Salami, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu tatbikatların çok net bir mesajı vardı: Siyonist rejim yetkililerinin tehditlerine karşı hatalarından sakınmaları için ciddi, gerçek bir uyarı" dedi.

Salami, "Yanlış bir hareket yaparlarsa ellerini keseceğiz. Gerçek operasyonlar ile askeri tatbikatlar arasındaki fark, sadece füzelerin fırlatılma açılarında bir değişikliktir" diye ekledi.

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, farklı sınıflardan 16 balistik füzenin aynı anda ateşlendiğini ve önceden belirlenmiş hedefleri imha ettiğini söyledi.

İran, balistik füzelerinin 2.000 km menzile sahip olduğunu ve bölgedeki İsrail ve Amerikan üslerine ulaşabileceğini söylüyor.

Dünya güçlerinin Tahran'la 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarına karşı çıkan İsrail, uzun süredir diplomasinin başarısız olması durumunda askeri müdahale tehdidinde bulunuyor. İran, nükleer hedeflerinin barışçıl olduğunu söylüyor.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, dünya güçlerine İran'ın talebi üzerine ara verilen ve önümüzdeki Pazartesi günü yeniden başlaması planlanan nükleer müzakerelerde İran’ın zaman kazanmasına izin vermemeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in nükleer silahlara sahip tek Ortadoğu ülkesi olduğuna inanılıyor.

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