ISNA haber ajansı, İranlı milletvekili Hamza'nın Parlemento'da yaptığı konuşmasında ABD liderini öldüren kişiye üç milyon dolar ödül vereceğini aktardı.

#Iran MP Ahmad Hamzah in parliament: “We will pay 3 million dollars in cash to anyone who murders Trump.” https://t.co/EWsr3L2HIa