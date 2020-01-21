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  4. İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz' dedi

İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz' dedi

21.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

İranlı milletvekili Ahmed Hamzeh, parlamentoda yaptığı konuşmada 'ABD Başkanı Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz' dedi. Hamzeh bunu Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman vilayeti halkı adına yapacağını söyledi.

İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz' dedi

İranlı milletvekili Ahmed Hamzeh, 'ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürene 3 milyon dolar ödül vereceğini' söyledi.

Reuters'ın İranlı yarı resmi haber ajansı ISNA'ya dayandırdığı habere göre parlamentoda diğer milletvekillerine seslenen Hamzeh, "Kirman vilayeti adına, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz" dedi.

Kerman, 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin de memleketi.

Süleymani, Tahran'da yüz binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası Kirman'da toprağa verilmişti.

Parlementoda Trump'ı öldürecek olanlara para ödülü vadeden Hamzeh, bu kararın İran'ın dini yöneticileri tarafından verilmiş bir karar olup olmadığına dair bilgi paylaşmadı.

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