İranlı Milletvekili ve Sağlık Bakan Yardımcısı Covid-19'a Yakalandı 

Irak’ta ise İran’dan dönen bir ailenin dört üyesinde Corona virüsü tespit edildi. Irak Sağlık Bakanlığı bu kişilerin karantina altına alındığını bildirdi. Daha önce de Necef kentinde İran’dan gelen bir öğrencide Covid-19 tespit edildiği açıklanmıştı. Böylece Irak’taki vaka sayısı beşe çıktı. Komşusu İran’la yakın kültürel ve dini bağları olan Irak’ın, İran’daki salgından etkilenmesinden endişe ediliyor. Her yıl milyonlarca İranlı Hacı, Irak’a Hac için giriyor.

16 ölümle Çin dışında Covid-19 bağlantılı en fazla ölüm yaşanan yer İran oldu. Pazartesi günü yeni 61 vaka açıklandı. Yarı resmi Mehr haber ajansı 320 kişinin hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Uzmanlar İran’daki gerçek rakamlarınsa açıklanandan çok daha fazla olabileceğinden endişe ediyor.

Ayrıca İran Sağlık Bakan Yardımcısı Iraj Harirchi’nin de Corona virüsüne yakalandığı ve karantina altına alındığı belirtildi.

Aynı mesajda Sadeghi, İran yargısına, hapishanelerde kalan siyasi tutukluların salgından etkilenmemeleri için serbest bırakılmaları çağrısı yaptı ve salgın boyunca cezalarının geri kalanını aileleriyle birlikte geçirmelerine izin verilmesini istedi.

İran’da vaka sayısının hızla artmasıyla Corona virüsü paniği devam ediyor. Son olarak İranlı bir milletvekili de Corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Irak’ın Necef kentinde okullarda ve üniversitelerde eğitime 10 gün ara verildi. Halka Necef’e seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı. Necef’te toplu etkinlikler yasaklandı. Sağlık Bakanlığı bu tür toplu etkinliklerin ülke genelinde askıya alınmasını talep etti.

Çin ve İran’dan seyahatleri durduran Irak hükümeti buna İtalya, Tayland, Güney Kore, Singapur ve Japonya’yı da ekledi. Bu yasaktan Irak vatandaşları ve diplomatlar muaf tutuluyor.

Şii lider Mukteda El Sadr da, Muhammed Allavi'nin kurduğu yeni kabinenin meclisten geçmemesi halinde planladığı protestoları iptal etti ve her türlü etkinliği destekçilerinin sağlığı ve hayatı için yasakladığını söyledi.

Hükümetin toplantı yapılmaması çağrısının hükümet karşıtı protesto eylemlerini nasıl etkileyeceği ise belli değil.

DSÖ: “Corona virüsü kapıda”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hükümetlere yeni Corona virüsü karşısındaki hazırlıklarını arttırmaları çağrısı yaptı. Örgüt virüsün gerçek anlamıyla “kapıda” olduğunu söyledi.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında yetkililerin, virüsün Avrupa’da en çok vurduğu ülke İtalya’da alınan önlemleri görüşmek için toplandıklarını, Ortadoğu’da virüsün ilk görüldüğü ülkelerden İran’a yapılması gereken seyahatlerininse ertelendiğini bildirdi.