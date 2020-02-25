İranlı Milletvekili ve Sağlık Bakan Yardımcısı Covid-19'a Yakalandı 

İran’da vaka sayısının hızla artmasıyla Corona virüsü paniği devam ediyor. Son olarak İranlı bir milletvekili de Corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Mahmud Sadeghi, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bu dünyada hayatımı sürdürebileceğime dair fazla umudum kalmadı” ifadelerini kullandı.
Aynı mesajda Sadeghi, İran yargısına, hapishanelerde kalan siyasi tutukluların salgından etkilenmemeleri için serbest bırakılmaları çağrısı yaptı ve salgın boyunca cezalarının geri kalanını aileleriyle birlikte geçirmelerine izin verilmesini istedi.
Ayrıca İran Sağlık Bakan Yardımcısı Iraj Harirchi’nin de Corona virüsüne yakalandığı ve karantina altına alındığı belirtildi.
16 ölümle Çin dışında Covid-19 bağlantılı en fazla ölüm yaşanan yer İran oldu. Pazartesi günü yeni 61 vaka açıklandı. Yarı resmi Mehr haber ajansı 320 kişinin hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Uzmanlar İran’daki gerçek rakamlarınsa açıklanandan çok daha fazla olabileceğinden endişe ediyor.
Irak’ta ise İran’dan dönen bir ailenin dört üyesinde Corona virüsü tespit edildi. Irak Sağlık Bakanlığı bu kişilerin karantina altına alındığını bildirdi. Daha önce de Necef kentinde İran’dan gelen bir öğrencide Covid-19 tespit edildiği açıklanmıştı. Böylece Irak’taki vaka sayısı beşe çıktı. Komşusu İran’la yakın kültürel ve dini bağları olan Irak’ın, İran’daki salgından etkilenmesinden endişe ediliyor. Her yıl milyonlarca İranlı Hacı, Irak’a Hac için giriyor.
Irak’ın Necef kentinde okullarda ve üniversitelerde eğitime 10 gün ara verildi. Halka Necef’e seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı. Necef’te toplu etkinlikler yasaklandı. Sağlık Bakanlığı bu tür toplu etkinliklerin ülke genelinde askıya alınmasını talep etti.
Çin ve İran’dan seyahatleri durduran Irak hükümeti buna İtalya, Tayland, Güney Kore, Singapur ve Japonya’yı da ekledi. Bu yasaktan Irak vatandaşları ve diplomatlar muaf tutuluyor.
Şii lider Mukteda El Sadr da, Muhammed Allavi'nin kurduğu yeni kabinenin meclisten geçmemesi halinde planladığı protestoları iptal etti ve her türlü etkinliği destekçilerinin sağlığı ve hayatı için yasakladığını söyledi.
Hükümetin toplantı yapılmaması çağrısının hükümet karşıtı protesto eylemlerini nasıl etkileyeceği ise belli değil.
DSÖ: “Corona virüsü kapıda”
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hükümetlere yeni Corona virüsü karşısındaki hazırlıklarını arttırmaları çağrısı yaptı. Örgüt virüsün gerçek anlamıyla “kapıda” olduğunu söyledi.
DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında yetkililerin, virüsün Avrupa’da en çok vurduğu ülke İtalya’da alınan önlemleri görüşmek için toplandıklarını, Ortadoğu’da virüsün ilk görüldüğü ülkelerden İran’a yapılması gereken seyahatlerininse ertelendiğini bildirdi.
DSÖ daha önce salgını “küresel acil durum” olarak ilan etmişti, ancak bunun bir üst düzeyi olan “pandemi” yani geniş alanda yayılan salgın hastalık olarak nitelendirmemişti.
İtalyan polisinden Corona fırsatçılarına karşı uyarı
İtalya ise virüsün Avrupa’da en sert vurduğu ülke. Çoğu ülkenin kuzeyinde olmak üzere şimdiye kadar yedi kişi virüs nedeniyle öldü, 260’tan fazla vaka rapor edildi.
Yetkililer ülkenin kuzeyinde Corona virüsü vakalarının arka arkaya görülmesiyle hijyenik maske ve el temizleme jeli fiyatlarında meydana gelen ani artışa yönelik soruşturma başlattı.
Birçok eczanede hijyenik maske ve jeller tükendi bu durumda müşteriler internet üzerinden satışa hücum etti ve fiyatlar patladı.
Maskelerin tanesi bir sentten 10 Euro’ya çıktı. Bir litrelik dezenfektan jelin fiyatıysa 7 Euro’dan 39 Euro’ya yükseldi.
Polis bazı kişilerin de kendilerini sağlık müfettişi gibi göstererek insanların evlerine girerek hırsızlık yaptığı konusunda uyardı.
Kanarya Adaları’nda otel karantinaya alındı
İspanya’nın Kanarya Adaları'ndaki dört yıldızlı bir otel karantinaya alındı. Otelde kalan İtalyan bir doktorun Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından müşterilerin çıkışına izin verilmiyor. Müşterilere test yapılacağı belirtildi.
Hırvatistan’da da ilk Corona vakası doğrulandı.