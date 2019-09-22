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İranlı milletvekilinden Tahran'da Sünniler için cami isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

İran Meclisi Zahidan milletvekili Alimyar Muhammedi: - "Tahran'daki bir milyon Sünni'nin katılabileceği dini merasimlerin düzenlenmesine olanak veren büyük bir cami yapılmasını istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Zahidan milletvekili Alimyar Muhammedi, başkent Tahran'da Sünniler için cami yapılması gerektiğini ifade etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Muhammedi, "Sünniler Tahran'da 7 ayrı noktada apartman dairesinde namaz kılıyor. Tahran'daki bir milyon Sünninin katılabileceği dini merasimlerin düzenlenmesine olanak veren büyük bir cami yapılmasını istiyoruz." dedi.

Söz konusu apartman dairelerinde 100 ila 150 kişinin cemaatle namaz kılabildiğine dikkati çeken Muhammedi, konunun takipçisi olduklarını kaydetti.

Tahran'da Sünnilere ait resmi mescit veya cami bulunmuyor.

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Cami talebi İRAN "Sünniler Tahran

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