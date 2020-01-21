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  4. İranlı Milletvekilinden Trump'ı Öldürene Para Ödülü Açıklaması

İranlı Milletvekilinden Trump'ı Öldürene Para Ödülü Açıklaması

21.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

İranlı milletvekili Ahmed Hamzeh, Amerika Başkanı Donald Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül vereceğini söyledi

İranlı Milletvekilinden Trump'ı Öldürene Para Ödülü Açıklaması

İranlı milletvekili Ahmed Hamzeh, Amerika Başkanı Donald Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül vereceğini söyledi.

ABD’nin bir hava operasyonuyla öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani’nin doğum yeri ve defnedildiği yer olan Kirman şehrinin milletvekili olan Hamzeh, “Kirman vilayeti adına Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.

İranlı milletvekilinin Trump’ın öldürülmesi karşılığında 3 milyon dolarlık ödül açıklamasının İran’ın dini yönetimi tarafından kabul edilip edilmediği konusunda bir açıklama yapılmadı.

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