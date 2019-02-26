İranlı milletvekilleri Zarif için imza topladı

İran’da 150 milletvekili, dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı görevinden sürpriz bir şekilde istifa eden Cevad Zarif’in istifasını kabul etmemesi için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye çağrıda bulunarak, imza topladı.

İran’da Muhammed Cevad Zarif’in dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı istifa açıklamasının ardından ülkedeki siyasi gelişmeler merak uyandırıyor. Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Heshmatollah Falahatpisheh, Zarif’in istifa kararının ardından İranlı siyasetçinin istifa nedeninin araştırılacağı ve Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nun olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini ifade etti. Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi Hoşrudi ise, 150 milletvekilinin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye, Zarif’in istifasını kabul etmemesi çağrısında bulunduğunu belirtti. İran parlamentosu üyelerinden Mustafa Kevakebiyan ise, İranlı milletvekillerinin Zarif’in görevinde kalmasını istediklerini dile getirerek, "Şu ana kadar 290 milletvekilinin 150’si imza topladı" dedi.

İran’ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Zarif, yaptığı paylaşımda, "Aziz ve cesur İran milletine ve değerli yetkililere, geride kalan 67 ay içindeki nezaketleri için teşekkür ediyorum. Görev süresi içerisindeki eksikliklerim ve göreve devam edemeyişimden dolayı samimiyetle özür dilerim, esenlikle kalın" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Zarif’in istifasını henüz kabul etmedi.

