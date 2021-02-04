İranlı muhalif gruba Fransa’da saldırı planlayan İranlı diplomata 20 yıl hapis

Fransa’da bulunan İranlı muhalif gruba 2018 yılında saldırı planlayan İranlı diplomat Assadollah Assadi’ye 20 yıl hapis cezası verildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te 2018 yılında sürgündeki bir muhalefet grubuna yönelik bombalı saldırı planlamakla suçlanan İranlı bir diplomat ve diğer üç İranlı’nın yargılanmasına Belçika’da Kasım ayında başlanmıştı. Viyana’da görev yapan diplomat Assadollah Assadi, merkezi Paris’te bulunan İran Ulusal Direniş Konseyi’nin (NCRI) bir mitingine saldırı planlamakla suçlanıyordu. Almanya’da tatildeyken tutuklanan ve Belçika’ya teslim edilen Assadi’nin Belçika’da görülen davasında İranlı diplomata yönelik karar çıktı. Geçtiğimiz yıl ifade vermeyi reddeden ve diplomatik dokunulmazlık talep eden Assadi, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, diğer 3 kişiye de hapis cezası verdi.

