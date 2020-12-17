İranlı muhalif Habib Chaab'ın kaçırılma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İranlı muhalif Habib Chaab'ın Tahran'a kaçırılmasına ilişkin görüntüler İstanbul Havalimanı'ndaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kayboldu. MİT ve Emniyet'in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab'ın ardında bıraktığı esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.

MİT, İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı.

ESKİ EŞİ İLE TUZAK KURULDU

İddiaya göre eski eşi, Chaab'ı 14 yıldır yaşadığı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin avro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü'ndeki adrese geldi. Chaab, eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi ve o anda bayıltılarak kaçırıldı.

İran'a doğru yola çıkan Zindaşti'nin adamları, alternatif yollardan Van'a ulaşarak Chaab'ı İran'a götürdü.

Muhalif ismin kaçırılmasında Zindaşti'nin yeğeni Bahtyar F. liderliğinde bir ekibin aktif görev aldığı ve Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

DHA

