HABER
  4. İranlı muhalif liderden Hamaney'e: "Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz"

İranlı muhalif liderden Hamaney'e: "Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 00:45 | Son Güncelleme

İranlı muhalif liderden Hamaney'e: "Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz"

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, ülke lideri Ali Hamaney'in "rehberlik" için yeterli şartlara sahip olmadığını ileri sürdü.

Kerrubi, Hamaney'e yazdığı ve eski başbakanlardan Mir Hüseyin Musevi'ye yakınlığıyla bilinen "kaleme" adlı internet sitesinde yayınlanan mektubunda ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili eleştirilerde bulundu. Hamaney'i 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan olaylar, 2018'in başında meydana gelen gösteriler ve son olarak benzin zammı protestocularına uygulanan muameleden sorumlu gören Kerrubi, şunları kaydetti:

"Bu olaylar katliam zincirinin halkalarını oluşturuyor. Eğer söyledikleri gibi bu facialara herhangi bir dahliniz yoksa ve hakikati öğrenmeye de çalışmadıysanız, nasıl bir silahlı kuvvetler genel komutanısınız ki başkaları sizinle ve ülkeyle böyle oynayabiliyor? Bu durumda da çok açıktır ki kudret, cesaret, yönetim ve siyaset yönünden rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz."

Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesinden silahlı kuvvetler genel komutanı olarak Hamaney'in sorumlu olduğunu savunan Kerrubi, ülke liderine hitapla "Lütfen söyleyin: Çarşamba sabahı facianın meydana geldiği anda olayın içinde miydiniz yoksa size yakın medyanın iddia ettiği gibi cuma günü mü haberdar oldunuz?" sorularını sordu.

Hamaney'i "ülkenin tüm işlerine gereksiz müdahale etmekle" suçlayan ve yönetimini "kötü" diye nitelendiren Kerrubi, "Askeri, emniyet ve diğer yetkililere halkı yanıltma yönünde izin verdiyseniz hiç şüphesiz ki anayasaya göre rehberlik sorumluluğunu üstlenme şart ve sıfatlarına sahip değilsiniz demektir." görüşlerini paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştüKarabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü
Kürtler Kürtçe’nin Geleceğini TartışıyorKürtler Kürtçe’nin Geleceğini Tartışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamaney İRAN

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

İran'a süre verdi! '8 Şubat'a kadar...'

İran'a süre verdi! '8 Şubat'a kadar...'

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da tansiyon hızla yükseliyor! İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı!

İran'da İngiltere Büyükelçisi gözaltına alındı!

Mersin'de kayıp bekçiler her yerde aranıyor!

Mersin'de kayıp bekçiler her yerde aranıyor!

İzmir’de CHP’li Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e silahlı saldırı!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Gümüşhane'de yürek yakan olay! Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Çeşme'de facia! Göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Yozgat’ta feci kaza: 2’si polis 4 kişi yaralandı

Yozgat’ta feci kaza: 2’si polis 4 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.