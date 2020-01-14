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  4. İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı

İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 00:19 | Son Güncelleme

İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, rejim karşıtı gösterilere verdiği destek nedeniyle gözaltına alındı.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın haberine göre, Hüseyin Kerrubi güvenlik güçleri tarafından evinde gözaltına alındı. Ulusal Güven Partisi Merkez Konseyi Üyesi de olan Kerrubi'nin gözaltı nedeninin, 3 gündür devam eden gösterilere verdiği destek olduğu belirtiliyor.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kerrubi

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