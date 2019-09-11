İranlı mühendis Van'da araçlar için doğal gaz tüpü üretiyor

Firuzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, doğal kaynaklar bakımından en zengin ülkelerden biri olduğunu belirterek, bunu fırsata çevirmek için Van'da yatırım yapma kararı aldığını söyledi.

Teknokent'in sağladığı olanaklarla üniversite yerleşkesinde 20 yıl için kiraladıkları alanda, yap-işlet-devret mantığıyla son teknolojiyle donatılan bir fabrika kurduklarını dile getiren Firuzi, "Makinaların hepsini Almanya'dan getirdik. Bu makinalarla Amerika, Japonya ve Kanada'da benzer faaliyetler yapılıyor. Uçak ve denizaltıların yapılmasında kullanılan teknolojiyi getirdik. Toplamda 17 milyon liralık bir yatırım yaptık. Halen çalışmalarımız devam ediyoruz. Şu an eğitim amaçlı 20 mühendisle işe başladık." diye konuştu.

Fabrikanın, kentin istihdamına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Firuzi, şunları kaydetti:

"Fabrikamızda ilk etapta 150 kişi istihdam edilecek. Umduğumuz destekleri alabilirsek ve işimizi de büyütebilirsek, bu rakamı 400 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Basınçlı tüp üretiyoruz. Şu ana kadar tüm dünyada çelikten tüpler üretiliyordu. Bunlar ağır olduğu için taşıma maliyeti de yüksek. Bu nedenle Almanya'da bir patent oluşturduk. Yüzde yüz kompozit malzemesinden tüp üretmeye başladık. 100 litrelik bir çelik tüpün 120 kilo ağırlığı varken, kullandığımız malzemeyle bunu 22 kiloya düşürdük. "