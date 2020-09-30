İranlı Mültecilerde Türkiye’den Gönderilme Korkusu

Gözaltına alınan Şeriatmadari'nin sınır dışı edilmesi durumunda İran'da cezalandırılabileceğini vurgulayan bazı İranlı ve Türk kadın hakları savunucuları, sosyal medya üzerinden geniş kapsamlı bir kampanya başlattı.

7 Eylül'de Denizli'de ikamet belgesinin süresinin dolduğu gerekçesiyle Türk polisi tarafından gözaltına alınan Şeriatmadari, sınır dışı edilmek üzere göçmenlik yetkililerine teslim edilmişti.

Meryem Şeriatmadari, 2017 yılında İran'da kadınlara uygulanan başörtüsü zorunluluğuna karşı protesto eylemleri düzenleyen "Devrim Sokağı Kızları" hareketinin bir parçasıydı. "Toplum içinde başörtüsü takmayı reddederek yozlaşmayı teşvik ettiği" gerekçesiyle ülkesinde bir yıl hapis cezasına çarptırılan Şariatmadari, 2018'de İran'dan kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı.

İranlı kadın hakları savunucusu Meryem Şeriatmadari'nin Eylül ayı başında Türk yetkililer tarafından gözaltına alınması, Türkiye'de yaşayan İranlı mültecilerle, bu mültecilerin gözetim altında tutulduklarına ilişkin kaygı ve iddiaları körükledi.

UNHCR'ın Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, Amerika'nın Sesi'ne gönderdiği elektronik postada, "Türkiye'de uluslararası koruma arayışı içinde olan yabancılar, hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın, uluslararası koruma başvurusu yapanlar olarak kayıt altına alınıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2019 yılı Kasım ayı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 39 bin İranlı mülteci yaşıyor. Ancak Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi olan ülkelerin vatandaşlarına mülteci statüsü tanıma zorunluluğu getiren Cenevre Sözleşmesi üzerinde coğrafi kısıtlama uyguluyor. Bu uygulama uyarınca Avrupa ülkesi vatandaşı olmayanlar, uluslararası mülteciler hukuku kapsamında koruma altına alınmıyor.

Merkezi Maryland eyaletinde bulunan ve İran asıllı Amerikan vatandaşlarının oluşturduğu demokrasi yanlısı bir kuruluş olan İran'da Demokrasi İçin Ulusal Birlik (NUFDI) Türkiye’nin, baskıcı rejimden kaçan İranlı siyasi mültecilere ev sahipliği yaptığına dikkat çekiyor.

Şeriatmadari, gözaltına alındıktan bir gün sonra, Türkiye'yi 30 gün içinde terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı.

UNHCR, 2018 yılı Eylül ayına kadar İranlı sığınmacıların başvurularını ve bu kişilerin üçüncü ülkelere transfer edilmesi sürecini hızlandırdı. O zamandan bu yana başvurular, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından incelendi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 3.588 İran vatandaşı, Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulundu.

Bazı uzmanlar, Türkiye'nin Cenevre Sözleşmesi'ne coğrafi kısıtlama uygulamasının, Türkiye'de sığınma başvurusu yapan İran vatandaşlarının riskli koşullar altında yaşamak zorunda bırakılması anlamına geldiğini kaydediyor.

Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı Direktörü ve eski milletvekili Aykan Erdemir, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, "Mülteci statüsünün sağladığı yasal korumadan yoksun olan, kaderleri Tahran ile Ankara arasındaki ikili ilişkilerde yaşanan iniş-çıkışlara bağlı olan İranlılar sürekli sınır dışı edilme korkusu içinde yaşıyor" dedi.

Bu ay düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına dikkat çeken Erdemir, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesinin "Türkiye'de yaşayan İranlı muhalifler üzerinde daha fazla baskı uygulanması" anlamına geldiğini kaydediyor.