İranlı Nükleer Fizikçi Tahran’da Öldürüldü

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden kabul edilen Muhsin Fahrizade, Tahran’da aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Tahran, saldırıda İsrail’in parmağı olabileceğini açıkladı. Batı ülkelerinin uzun süredir gizli bir nükleer bomba programını planladığından şüphelendiği İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, Tahran yakınlarındaki bir pusuda öldürüldü. Suikastın, Donald Trump'ın başkanlığının son haftalarında İran ile Batı arasında gerilimi arttırması bekleniyor. Devlet televizyonu İran Silahlı Kuvvetleri’nin "Maalesef, sağlık ekibi Fahrizade’yi hayata döndürmeyi başaramadı ve birkaç dakika önce, bu yönetici ve bilimadamı, yıllarca süren çaba ve mücadelenin ardından yüksek şehitlik statüsüne ulaştı" açıklamasını paylaştı. Devrim Muhafızları’na yakın kabul edilen yarı resmi Fars haber ajansı, saldırının başkent Tahran'ın hemen doğusundaki küçük bir şehir olan Abserd'de gerçekleştiğini söyledi. Tanıkların bir patlama sesini ve ardından makineli tüfek ateşini duyduğunu bildiren ajans, Fahrizade’nin korumaları da dahil olmak üzere diğer yaralıların da yerel bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim de Fahrizade ve korumalarını taşıyan bir araca ateş etmeden önce "teröristlerin başka bir arabayı da havaya uçurduğunu’’ bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, bilimadamının öldürülmesinin İsrail'in rolüne dair "ciddi göstergeler" olduğunu iddia etti. Zarif açıklamayı Cuma günü Twitter'da yaptı. Zarif, "Teröristler bugün önemli bir İranlı bilimadamını öldürdü. Bu korkaklık - İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte - faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor’’ ifadelerini kullandı. İran devlet medyasına göre ülkenin dini Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin Deghan, saldırganların arabasına ateş açması sonrası ağır yaralanan ve hastanede ölen bilimadamının katillerinden intikam alınacağı sözü verdi. 2021 cumhurbaşkanlığı seçimi adayı olan Komutan Deghan, Twitter hesabından, "Bu mazlum şehidin katillerine gök gürültüsü gibi saldırıp, yaptıklarından pişmanlık duymalarını sağlayacağız" mesajını paylaştı.

Batılı ülkeler Fahrizade’yi uzun süredir, İran’ın 2003’te durdurduğu ancak İsrail ve ABD'nin Tahran'ı yeniden başlatmaya çalışmakla suçladığı gizli bir atom bombası programının lideri olarak tanımlıyordu. İran, nükleer silah üretme arayışında olduğu iddialarını uzun zamandır reddediyor. Netanyahu ismini vermişti İsrail ise Fahrizade'nin öldürülmesi hakkında henüz yorum yapmayı reddetti. Ancak İsrail'in yaklaşık on yıl önce İranlı nükleer bilimadamlarını hedef alan bir dizi cinayet işlediğinden uzun süredir şüpheleniliyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da 2018'de yaptığı bir sunumda İran'ı nükleer silah arayışını sürdürmekle suçlayarak Fahrizade'nin İran Savunma Bakanlığı bünyesinde "özel projeler" üzerinde çalıştığını söylemişti, "Bu ismi unutmayın" demişti. Bugün Fahrizade'ye yönelik saldırı haberlerinden önce İsrailli bir yetkili, İsrail'in Körfez ülkeleriyle, İran'la nasıl mücadele edileceğini tartıştığını söylemişti. Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyelerinden Tzachi Hanegbi, bir radyo söyleşisinde, "Mesele Trump, hatta İsrail bile değil. Mesele İran ve yeni bir ABD yönetiminin Körfez ülkelerinin varlığını tehdit eden nükleer anlaşmaya geri döneceğine dair büyüyen korku. İran tehdidi meselesini kendi imkanlarımızla bile olsa nasıl ele alacağımızı bileceğiz" demişti.

Sorumlusu kim olursa olsun, saldırının Trump'ın ABD başkanlığının son haftalarında, İran ve ABD arasındaki gerginliği tırmandırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Washington’dan açıklama yok Reuters haber ajansı ABD Savunma Bakanlığı’nın olayla ilgili yorum yapmayı reddettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray da Reuters’ın yorum talebini henüz yanıtlamadı. Joe Biden’ın ekibi de yorum yapmayacaklarını açıkladı. 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden ve 20 Ocak'ta görevden ayrılması beklenen Trump, defalarca İran'ı gizlice nükleer silah arayışında olmakla suçladı. Trump, 2015’te imzalanan ve İran’ın nükleer programını durdurması karşılığında Batı yaptırımlarını kaldıran anlaşmadan da ABD'yi çekmişti. Başkan seçilen Joe Biden ise ABD’nin anlaşmaya yeniden taraf olacağını söylüyor. ABD'li bir yetkili, Trump'ın askeri yardımcılarından İran'a olası bir saldırı için bir plan istediğini ancak o dönemde karşı karar verdiğini, bu ayın başlarında doğrulamıştı.