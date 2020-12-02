İranlı Nükleer Fizikçinin Öldürülmesine BMGK’dan Tepki Yok

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin 27 Kasım’da öldürülmesinden İsrail’i sorumlu tutan Tahran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden cinayeti kınamasını ve sorumlulara karşı harekete geçmesini istemişti; ancak diplomatlar çağrının büyük olasılıkla önemsenmeyeceğini söylüyor.

Tahran suikasttan sadece saatler sonra BMGK’ya çağrıda bulunmuştu. 15 üyeli Konsey en azından, bir üyenin bir toplantı talep etmesi halinde kapalı kapılar ardında Fahrizade’nin öldürülmesini görüşebilir ya da veyakonuyla ilgili oybirliği şartıyla bir açıklama yayınlanması üzerinde anlaşabilir.

Ancak Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisi ve Güvenlik Konseyi’nin Aralık ayı başkanı Jerry Matjila, şu ana kadar hiçbir üyenin cinayeti veya genel olarak İran'ı tartışma talebinde bulunmadığını söyledi. Diplomatlar ayrıca herhangi bir açıklama üzerine görüşme olmadığını da belirtti.

Uluslararası barış ve güvenliği tesis etmekten sorumlu olan BMGK, askeri harekata izin verme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip. Ancak bu tür adımlar en az dokuz lehte oy gerektiriyor ve daimi üyeler ABD, Fransa, İngiltere, Rusya veya Çin tarafından kararların veto edilmemesi şartı var.