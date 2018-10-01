İranlı rallici kız kardeşlerin hayali Formula 1'de yarışmak

MUHAMMET KURŞUN - İran'ın Kerec kentinde yaşayan ve kendi imkanlarıyla katıldıkları araba yarışlarında ödüller alan Behare ve Ferzane Esedi kız kardeşlerin en büyük hayali, Michael Schumacher gibi Formula 1'de yarışmak. Başkent Tahran'ın batısındaki Elburz eyaletinin merkezi Kerec kentinde yaşayan Tebriz asıllı Behare ve Ferzane Esedi kız kardeşler, 7 yıldır kendi imkanlarıyla bölgesel ve ulusal yarışlara katılarak birçok ödül kazandı. Esedi kız kardeşlerin en büyük hayali ise 7 kez dünya şampiyonu olmuş, Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu Alman Michael Schumacher gibi Formula 1'de yarışabilmek ve uluslararası başarılara imza atmak. AA muhabirine konuşan Esedi kardeşler, İran'daki spor kuruluşları, bakanlık ve otomotiv üreticilerinin kendilerine sponsorluk ve teknik donanım açısından destek vermediklerini, araç ve yarış kıyafetleri dahil tüm ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla temin ettiklerini anlattı. - Hayalleri uluslararası yarışlara katılabilmek İki kız kardeş, ailelerinden aldıkları destekle İran'da birçok engeli aşarak çalışmalarını sürdürdüklerini ve hedeflerine ulaşabilmek için daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu dile getiriyor.

Behare Esedi (36), 7 yıldır araba yarışlarına katıldığını belirterek, “Önce ralli yarışlarına katılmak için hazırlık yaparak başvuruda bulundum. Kadın olduğum için başvurum hoş karşılanmadı. Çünkü sadece iki kadın başvurmuştuk. Diğer yarışmacıların hepsi erkekti ve benimle alay ettiler. Bu beni çok rahatsız etti fakat katıldığım ilk yarışta 3'üncü oldum. Bu, sonraki yarışlara katılmam için önemli bir motivasyon oldu. Bu başarıdan sonra sürekli olarak araba yarışlarını takip etmeye başladım. Şu ana kadar ralli, karting, rice ve slalom gibi birçok araba yarışı türüne katıldım.” dedi. En büyük arzusunun uluslararası bir müsabakada kendini göstermek olduğunu anlatan Behare Esedi, şöyle devam etti: “Ancak bu maliyetli bir spor ve hiç sponsorumuz yok. Mali olarak da desteklenmiyoruz. Çalışmak için iyi şartlara sahip değiliz, pistimiz pek uygun değil. Bize bu pisti tahsis ettiler fakat hazırlık için daha geniş ve sakin pistlere ihtiyacımız var. Daha önce çalışacak bir pistimiz olmadığı için yarışlara sokak ve caddelerde hazırlanıyorduk.”

- İran'da resmi makamlar ve otomotiv firmaları destek olmuyor Şimdiye kadar İran'ın çeşitli eyaletlerinde gerçekleştirilen birçok araba yarışı türünde 50 yarışmaya katıldığını ve 41 başarı elde ettiğini dile getiren Esedi, bu yarışlarda kadın olarak sadece kendisi ve kardeşi Ferzane'nin olduğunu söyledi. Bu yarış türlerinde ilerleyebilmek için ciddi sponsorlara ve mali desteğe ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Behare Esedi, "Çünkü bu alanlarda yarışabilmek çok maliyetli. Mesela otomotiv üreticileri, reklamları için bize sponsor olabilir ve destek verebilirler. Yarıştan başarılı çıkan isimlere araçları tahsis edebilirler. Bu hem destek, hem de onların ürünlerinin tanıtımı olur. Fakat İran'da yarışmacılara katkı sunan hiçbir firma yok. Reklama da ihtiyaç duymuyorlar." görüşlerini paylaştı. Dünyanın diğer yerlerindeki büyük otomotiv üreticilerinin sürekli olarak yarışmacılara araç hediye ettiğini ve bu sayede reklamlarını yaptıklarını hatırlatan Esedi, İran'da bu imkanların kendilerine sunulmadığını belirtti.