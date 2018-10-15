İranlı reformist milletvekilinden grev yapan öğretmenlere destek

İSTANBUL (AA) - İran'da reformist milletvekili Mahmud Sadıki, ekonomik sıkıntılar nedeniyle genel greve giden öğretmenlere destek verdi.

Tahran Milletvekili Sadıki, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2 günden bu yana grevde olan öğretmenlere desteğini açıkladı.

Sadıki, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlerin talepleri Öğretim Komisyonu başta olmak üzere her zaman milletvekillerinin gündeminde olmuştur. Öğretmenlerin sivil eylemleri resmen tanınmalı, isteklerine kulak verilerek doğru cevaplar sunulmalıdır. Öğretmenler geleceğimizin mimarlarıdır."

Öğretmenler Birliği tarafından birkaç gün önce yayımlanan bildiride, ülkedeki hayat pahalılığı ve enflasyonu protesto etmek için 14-15 Ekim günleri öğretmenlerin derslere girmemesi çağrısında bulunulmuştu.

Bildiride, öğretmenlerin maaşları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi yönündeki taleplerini daha önce defalarca ilgili makamlara ilettiği belirtilmiş, öğretmenlere yönelik baskı ve gözaltıların sona erdirilmesi istenmişti.

