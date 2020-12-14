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İranlı rejim muhalifinin Türkiye’den kaçırılması

14.12.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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İran’ın Türkiye’deki istihbarat ağına yönelik yapılan bir operasyonda, İstanbul’da bir rejim muhalifini kaçırma olayına karıştıkları iddiasıyla 11 kişi yakalandı.

İran’ın Türkiye’deki istihbarat ağına yönelik yapılan bir operasyonda, İstanbul’da bir rejim muhalifini kaçırma olayına karıştıkları iddiasıyla 11 kişi yakalandı. Olayın, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ile de bağlantıları tespit edildi.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İran rejim muhaliflerinden Ahvaz Ulusal Direnişi Hareketi’nin sürgünde yaşayan eski yöneticilerinden El-Nidal Hareketi lideri “Habib Assoud” lakaplı Habib Farajollah Chaab, Ekim ayında Türkiye’den kaçırıldı. Kaçıran kişilerin, İranlı uyuşturucu baronu firari Naci Şerifi Zindaşti’nin adamları tarafından kaçırılarak İran istihbaratına teslim edildiği ortaya çıktı.
El-Nidal Hareketi’nin liderlerinden biri olarak anılan, Ahvaz Ulusal Direniş Örgütü’nün eski yöneticisi “Habib Assoud” lakaplı Habib Farajollah Chaab’nin kaçırılmasına ilişkin ilk iddia, Chaab’ın eşi Heda Havashmi tarafından gündeme getirilmişti.
İran ve İsveç pasaportu taşıyan Habib Farajollah Chaab’ın Türkiye’den kaçırılmasıyla ilgili planın ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre planı Turgay D. ile birlikte İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’nin yeğeni Bahtiyar F.’nin bir ekibi gerçekleştirdi. Rejim muhalifi Habib Farajollah Chaab, 9 Ekim günü İsveç’ten Saberin Saeidi isimli İran İstihbarat ajanıyla buluşmak üzere İstanbul’a geldi. Akşam saat 18:30’da havalimanında pasaport kontrol sırasına giren Chaab, 18:47’depasaport kontrolünü tamamlayarak 18:49’da banttan valizini alan İranlı rejim muhalifi, 18:51’de pasaport alanından ayrıldı. Havalimanındaki güvenlik kamera kayıtlarına göre saat 19:18’de bir telefon bayisine giren Habib Farajollah Chaab, bir süre sonra söz konusu bayiden çıkarak 19:42’de bindiği bir taksiyle havaalanından ayrıldı. İsveç’e geri dönüş bileti de rezerve ettiren İran asıllı İsveç vatandaşı Chaab’ın Türkiye’de kaçırıldığı ileri sürüldü. İddiayı ilk ortaya atan kişi, Habib Farajollah Chaab’ın eşi Heda Havashmi oldu. Havashmi, 29 Ekim’de İngiliz yayın organına yaptığı açıklamada, Chaab’ın İran istihbaratı tarafından kaçırıldığını söyledi. Muhalif liderin eşinin ortaya attığı ‘kaçırılma’ iddiası İran medyası tarafından da doğrulandı. Tahran merkezli bazı basın-yayın organları Ahvaz Ulusal Direniş Örgütü’nün liderinin İran istihbaratı tarafından ülkeye getirildiğini aktardı.

MİT ve Organize suçlar Şubesi harekete geçerek operasyon düzenledi
Bu haberin ardından harekete geçen istihbarat birimleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında MİT ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, muhalif lider Habip Farajollah Chaab’nin Türkiye’den kaçırılmasına ilişkin operasyon düzenlendi. Hava ya da kara sınır kapılarından çıkış yapmadığı tespit edilen Habip Farajollah Chaab’nin İsveç’ten İstanbul’a Saberin Saeidi isimli ajanla görüşmek için geldiği ve İran uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti’nin yeğeninin emrindeki kişiler tarafından İran istihbarat servisine teslim edilmek üzerine kaçırıldığı saptandı.

“Kaçırılma olayının perde arkasında İran istihbaratı yer aldı”
İddiaya göre kaçırılma olayının perde arkasında İran istihbaratı yer aldı. İran istihbaratı adına çalışan Saberin Saeidi isimli ajan, Zindaşti’nin ekibi tarafından Habib Farajallah Chaab ile görüşmesi için illegal yollarla İstanbul’a getirildi. 9 Ekim günü Habib Farajollah Chaab ve Sabarin’in buluştuğu sırada Zindaşti’nin ekibindeki kişiler, rejim muhalifini araç içerisinde yakalayarak uyku ilacı ile uyuttular. Minibüse bindirdikleri Chaab’ı önce İstanbul’dan Van’a, oradan da kaçak yollarla İran’a geçirerek İran istihbaratına teslim ettiler.
Dört ilde operasyon
Olayın patlak vermesiyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için 27 Kasım’da İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda İstanbul’da H. Y., E.Ö., Y.D., B.F. ve F. D., Van’da N. Ç., D.A., E.A., M.F. ve A. F., Ankara’da F. Ş. olmak üzere; toplamda 11 şüphelinin gözaltına alınarak tutuklandığı belirtildi.

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